Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК

Во вторник, 18 сентября, Верховная Рада увеличила состав ЦИК Украины с 15 до 17 членов, сообщает ВВС Украина.

За такое решение в целом проголосовали 236 депутатов. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что увеличение количества членов ЦИК соответствует рекомендациям ПАСЕ относительно пропорционального представительства в ней всех парламентских сил.

"Эта формула является оптимальным, корректным путем решения проблемы обновления ЦИК. Это полностью в пределах полномочий Верховной Рады", - подчеркнул cпикер Андрей Парубий.

По его словам, в свое время цифра 15 была просто скопирована с законодательства Российской Федерации и не имеет никакого принципиального значения. В четверг Рада попробует назначить новых членов ЦИК.

Главная профильного подкомитета парламента Александр Черненко предположил, что в четверг Рада будет голосовать за 14 новых членов ЦИК, двое останутся из старого состава, а еще одного нового члена назначат позже.

По мнению председателя правления гражданской сети Опора Ольги Айвазовской, увеличение численности состава ЦИК - это вынужденная мера.

"Она не является совершенной, но международные стандарты не определяют число членов комиссии. Они определяют принцип формирования и представления всех групп интересов", - рассказала Айвазовская.

Критики закона об увеличении количества членов ЦИК отмечают, что его приняли с процедурными нарушениями - в частности, Рада не придерживалась нормы о двух неделях на подачу альтернативных законопроектов.

Как отмечает ВВС Украина, у 12-ти из 15 членов нынешнего состава ЦИК семилетний срок полномочий истек в июне 2014 года. Это касается и председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, который возглавил комиссию еще при президентстве Виктора Януковича.

Несмотря на это, все члены продолжают участвовать в работе комиссии, ведь Рада в течение нескольких лет не может договориться о назначении новых членов ЦИК и разрешили работать старым членам после окончания срока полномочий. При этом, список новых кандидатов был сформирован фракциями еще в 2016 году.

Однако, оппозиционные силы заявляют, что среди кандидатов в новую ЦИК преобладают креатуры пропрезидентской фракции Блок Петра Порошенко и самого президента, что сделает Центризбирком полностью подконтрольным главе государства. Оппозиционный блок, например, требовал, чтобы в новой ЦИК было двое его представителей.

В то же время, фракция Народный фронт, которая входит в парламентское большинство, также недовольна списком кандидатов и обвиняет президента и его фракцию в несоблюдении принципа пропорционального представительства политических сил в ЦИК согласно результатам выборов (на которых, по партийным спискам победил именно Народный фронт).

Формальной проблемой стало то, что в представлении от фракций было 14 кандидатов на 13 вакансий в ЦИК. Последний раз Рада планировала сформировать новую ЦИК в июле, однако тогда политики в очередной раз не смогли договориться.