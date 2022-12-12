«Это дешевые штучки КГБ». Путин использует страхи Запада, связанные с полным поражением России — интервью с Алексеем Гончаренко 12 декабря, 18:15 Эксклюзив НВ Алексей Гончаренко (Фото:НВ)

В любом случае Россия проиграет, но на Западе есть страхи, связанные с полным поражением РФ в войне против Украины, считает народный депутат Алексей Гончаренко.

Поэтому, по его мнению, Вооруженным силам Украины и не предоставляют оружие, которое позволило бы быстро разгромить Россию.

В интервью Радио НВ Гончаренко рассказал, как диктатор Владимир Путин использует страхи Запада и почему Украине на законодательном уровне следует избавиться от центра ФСБ — Украинской православной церкви Московского патриархата.

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— Кто-то в Кремле почувствовал, что именно на Одессу можно надавить и быстрее всего получить какой-то результат? Зачем постоянно обстреливать город?

— Нет, я думаю, к сожалению, все проще. Это ближайший большой город к их [базированию]. Снова Шахиды использовали при последней атаке. К сожалению, как мы видим, полностью остановить Шахиды мы пока не в состоянии. И их было больше 10, из них долетело, мне кажется, только три, но этих трех хватило, чтобы натворить беды.

— Может ли речь идти о эвакуации из Одессы в случае блекаута?

— Каких-либо официальных заявлений от городского головы, от руководства ОВА нет. Были призывы, чтобы не торопились возвращаться. Были призывы о том, что «подумайте про какие-то запасные варианты», то есть, возможно, уехать где-нибудь в сельскую местность или у кого есть родственники в других областях. Но прямого призыва к эвакуации не последовало.

Думаю, не мне нужно отвечать. Я, конечно, одессит — в Одессе и Киеве живу, на два города. Однако у меня нет соответствующих полномочий и возможностей, я не знаю точную ситуацию, не энергетик, поэтому воздерживаюсь от комментариев. Могу сказать, что ситуация реально сложная. Чувствую это по себе, по городу.

Но, я так понимаю, все зависит от того, насколько удачными будут следующие российские атаки на инфраструктуру, и что с точки зрения воздушной защиты мы все же получим от наших партнеров.

Могу из положительного сказать то, что я знаю определенный инсайт. Есть серьезный разговор о Patriot. Сегодня в США он наконец-то пошел. Жаль, что только сейчас, но он пошел.

— Что это дает?

— Patriot — это самая современная система противовоздушной защиты. В зависимости от количества систем, которые могут быть переданы Украине, она может очень серьезно обеспечить безопасность наших объектов и сделать невозможными подобные атаки.

— На 10 месяце войны. А почему так поздно?

— Очень жаль. Я тоже хотел бы это видеть на второй день вторжения, а не на десятый месяц. Но есть то, что есть.

В общем, а в чем проблема? В чем проблема с Patriot? Почему не дают боевые танки? Потому что нам западные танки вообще не дают — ни Леопарды, ни Абрамсы. Почему не дают дальнобойные ракеты, дроны, самолеты и так далее?