«Поверьте мне». Украина «очень быстро» получит и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное — Подоляк 9 декабря, 15:53 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина «очень быстро» получит и Patriot, и Abrams, и Leopard и все остальное.

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«Я хочу вам сказать следующее — поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории через две недели, месяц, два месяца», — сказал он 24 каналу.

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По его словам, все будет «в том объеме, который нам нужен».

«Включая ракеты определенных дальностей, со снарядами определенных калибров и т. д. Почему? Потому что взгляните на логику того, что делают наши партнеры. Им сложно принять определенные решения сразу. Но, тем не менее, они изменили идеологию войны», — сказал он.

Подоляк добавил, что западные партнеры «четко понимают, какого типа война идет, что такое Россия и почему не нужно больше играть в «игру 2014 года».

По его словам, западные партнеры «совершенно искренне верят в то, что Украина должна победить».

«Просто они еще не до конца готовы понять то, что Украина иначе не выйдет из этой войны при любых условиях. Мы будем в любом случае доходить до правильного финала», — сказал он.