«Поверьте мне». Украина «очень быстро» получит и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина «очень быстро» получит и Patriot, и Abrams, и Leopard и все остальное.
«Я хочу вам сказать следующее — поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории через две недели, месяц, два месяца», — сказал он 24 каналу.
По его словам, все будет «в том объеме, который нам нужен».
«Включая ракеты определенных дальностей, со снарядами определенных калибров
Подоляк добавил, что западные партнеры «четко понимают, какого типа война идет, что такое Россия и почему не нужно больше играть в «игру 2014 года».
По его словам, западные партнеры «совершенно искренне верят в то, что Украина должна победить».
«Просто они еще не до конца готовы понять то, что Украина иначе не выйдет из этой войны при любых условиях. Мы будем в любом случае доходить до правильного финала», — сказал он.