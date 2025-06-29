В МИД объяснили решение Украины выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

В Министерстве иностранных дел объяснили решение Украины выйти из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.

Об этом говорится на сайте МИД в воскресенье, 29 июня.

В ведомстве напомнили, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году и добросовестно выполняла ее положения. В то же время страна-агрессор Россия не является участницей этой конвенции и с 2014 года широко использует противопехотные мины.

С началом полномасштабной войны их применение создало преимущество для РФ.

В МИД отметили, что на момент подписания и ратификации Украиной Оттавской конвенции «такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены». Не имея права использовать противопехотные мины, Украина оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН, отметили в ведомстве.

«Поэтому, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли — от оккупации, а людей — от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, поскольку речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства», — сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия также пересмотрели свою позицию относительно Оттавской конвенции.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета нацбезопасности и обороны О выходе Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них — Украина (в 2005 году).

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.

19 июня парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин.

Также 27 июня о выходе из Оттавской конвенции сообщили ООН Латвия, Литва и Эстония.