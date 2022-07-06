В Киев прибыл премьер-министр Ирландии — СМИ 6 июля, 10:38 Михол Мартин обсудит с Владимиром Зеленским поддержку Украины со стороны Ирландии (Фото:Micheal Martin/Twitter)

В среду, 6 июля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Об этом сообщает The Irish Times.

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По словам Мартина, целью его поездки является поддержка Украины перед лицом «аморальной и ничем не спровоцированной террористической войны», развязанной РФ.

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Как ожидается, в Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Мартин планирует лично увидеть разрушения, нанесенные гражданской инфраструктуре российскими бомбардировками и обсудить с украинскими властями, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны.

«Дух и решимость украинского народа вдохновили всех нас, и Ирландия окажет любую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС и продолжит приветствовать и поддерживать мирных жителей, спасающихся от этой войны», — подчеркнул он.

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