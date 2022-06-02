Сенат Ирландии признал геноцидом действия российских войск в Украине

2 июня, 15:48
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Во время вторжения войска РФ совершали убийства, изнасилования и широкомасштабное применение тяжелого боевого оружия против украинцев (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Во время вторжения войска РФ совершали убийства, изнасилования и широкомасштабное применение тяжелого боевого оружия против украинцев (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Сенат Ирландии признал российскую агрессию против Украины актом геноцида. Об этом сообщил спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

Война России против Украины — главные события 2 июня

«Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине», — написал Дейли в Twitter.

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Согласно резолюции, «российские вооруженные силы и военизированные формирования осуществили геноцид во время вторжения» в Украину.

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Кроме того отмечается, что во время вторжения войска РФ совершали убийства, изнасилования и широкомасштабное применение тяжелого боевого оружия против людей, а также бомбардировки тяжелой военной техникой, нападение на мирных жителей и снайперский огонь по мирным жителям, покидающим горящие дома.

В резолюции также признается, что нападение России на Украину было «неспровоцированным актом» и противоречил международному праву.

Ранее Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.

https://twitter.com/SenatorMarkDaly/status/1532073563435724800
https://www.youtube.com/embed/_xl0W4uOnsg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Ирландия Геноцид Война в Украине

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