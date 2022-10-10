Посольство США не планирует эвакуироваться из Киева
Посольство США в Киеве (Фото:Андрей Бойко/Бабель)
Посольство США не планирует эвакуироваться из Киева после массированной ракетной атаки РФ на Украину, в том числе столицу, сообщил пресс-секретарь диппредставительства.
"Посольство открыто, и мы продолжаем работать. Мы здесь, чтобы поддержать Украину", - сказал он.
Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что сотрудники диппредставительства не пострадали в результате ракетных ударов РФ по Киеву.
"Наша команда посольства США в Киеве в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине», — написала Бринк в Twitter
В то же время, американское посольство призвало граждан США покинуть Украину.
«Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», — говорится в заявлении в Twitter.
Как написала в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, она с сотнями киевлян находится в укрытии.
«Меня поражает покой, царящий здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева», — подчеркнула дипломат.
По данным Bild, российская ракета повредила визовый отдел консульства Германии в Киеве.
По словам посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, с персоналом посольства все в порядке.
"Мои мысли сейчас с пострадавшими", - написала Симмонс в Twitter.
Удар РФ был в 850 м от посольства Румынии в Украине, сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.