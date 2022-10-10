Посольство США не планирует эвакуироваться из Киева 10 октября, 15:39 Посольство США в Киеве (Фото:Андрей Бойко/Бабель)

Посольство США не планирует эвакуироваться из Киева после массированной ракетной атаки РФ на Украину, в том числе столицу, сообщил пресс-секретарь диппредставительства.

"Посольство открыто, и мы продолжаем работать. Мы здесь, чтобы поддержать Украину", - сказал он.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что сотрудники диппредставительства не пострадали в результате ракетных ударов РФ по Киеву.

Видео дня

"Наша команда посольства США в Киеве в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине», — написала Бринк в Twitter

В то же время, американское посольство призвало граждан США покинуть Украину.

«Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», — говорится в заявлении в Twitter.



Как написала в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, она с сотнями киевлян находится в укрытии.

«Меня поражает покой, царящий здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева», — подчеркнула дипломат.

По данным Bild, российская ракета повредила визовый отдел консульства Германии в Киеве.

По словам посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, с персоналом посольства все в порядке.

"Мои мысли сейчас с пострадавшими", - написала Симмонс в Twitter.

Удар РФ был в 850 м от посольства Румынии в Украине, сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Инфографика: НВ