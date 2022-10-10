Массированный удар оккупантов по Киеву: поврежден визовый отдел посольства Германии — СМИ

10 октября, 13:57
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Последствия вражеского обстрела (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Последствия вражеского обстрела (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В результате массированного удара российских оккупантов по Киеву в понедельник, 10 октября, пострадал визовый отдел посольства Германии.

Об этом сообщает Bild.

«Сегодня россияне обстреляли здание, где находился визовый отдел посольства Германии в Киеве», — написал экс-глава фонда Белля в Киеве Сергей Сумленный в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/sumlenny/status/1579391516988309505?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1579391516988309505%7Ctwgr%5E7de6cfa0ac037484e33506643f0977c2279c576e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fpolitik%2F2022%2Fpolitik%2Fukraine-krieg-deutsches-konsulat-in-kiew-von-russen-raketen-getroffen-81572388.bild.html

Также он обратился к канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок с призывом предоставить Украине танки.

«Может быть, несколько Леопардов можно отправить проверить ситуацию на месте?» — написал он.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

https://www.youtube.com/watch?v=nmFbZ2CfYmY&t=27s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Германия Обстрел Война России против Украины

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