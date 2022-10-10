Массированный удар оккупантов по Киеву: поврежден визовый отдел посольства Германии — СМИ 10 октября, 13:57 Последствия вражеского обстрела (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В результате массированного удара российских оккупантов по Киеву в понедельник, 10 октября, пострадал визовый отдел посольства Германии.

Об этом сообщает Bild.

«Сегодня россияне обстреляли здание, где находился визовый отдел посольства Германии в Киеве», — написал экс-глава фонда Белля в Киеве Сергей Сумленный в Twitter.

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Также он обратился к канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок с призывом предоставить Украине танки.

«Может быть, несколько Леопардов можно отправить проверить ситуацию на месте?» — написал он.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.