Вениславский прокомментировал заявление Зеленского о выборах после прекращения огня

29 сентября, 19:03
Владимир Зеленский в интервью Axios пообещал попросить парламент организовать выборы, если будет прекращение огня (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения выборов в Украине после прекращения огня.

В эфире Radio NV Вениславский отметил, что для обеспечения организации послевоенных выборов с соблюдением всех принципов, норм Конституции, избирательного права и международных избирательных стандартов действительно необходимо принять новый закон.

Он рассказал, что работа над моделью такого законопроекта продолжается уже полтора-два года, и ключевым условием выборов является безопасность участников избирательного процесса, без которой будут сомнения в легитимности избранных органов власти.

В то же время, нардеп подчеркнул отсутствие конституционных оснований говорить о возможности проведения парламентских выборов до отмены правового режима военного положения.

«Конституцию мы в условиях военного положения, опять же, изменить не можем. А даже если будет отменен правовой режим военного положения, то изменение Конституции — очень сложная процедура, две сессии и так далее», — заявил Вениславский.

Он выразил мнение, что Зеленский имел в виду проведение выборов после перемирия и отмены военного положения.

По словам нардепа, парламент не «придумает», как провести выборы, потому что они должны быть проведены в полном соответствии с конституционными принципами избирательного права и международными стандартами избирательного права.

«Сигнал для парламента, который может поступить от президента, это, наверное, указ как раз об отмене правового режима военного положения. Без этого указа, который должен быть утвержден парламентом, а для этого необходимо 226 голосов, хочу напомнить, никаких избирательных процессов начаться в принципе не может. Потому что есть целый ряд различных ограничений в различных законах — и о правовом режиме военного положения, и в Избирательном кодексе, и в Конституции, — которые не позволяют это сделать», — сказал Вениславский.

Он также отметил, что в Конституции Украины четко предусмотрен механизм проведения выборов Верховной Рады в случае военного положения, но нет такого положения относительно президентских выборов.

«Эти положения есть в законе о правовом режиме военного положения, которые не позволяют проводить выборы», — добавил нардеп.

Также Вениславский напомнил слова Зеленского о том, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, отметив, что без правового статуса этих территорий полноценного мирного соглашения достичь очень сложно.

«Поэтому президент абсолютно обоснованно сказал, что это будет определенное промежуточное возможное решение о прекращении огня, но оно должно [быть] в том порядке, о котором мы с вами говорили: отмена правового режима военного положения. Я думаю, именно это имел в виду президент», — предположил нардеп.

https://www.youtube.com/watch?v=S33fU9WlMMM

В интервью изданию Axios, опубликованном 25 сентября Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время, и пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

Глава государства также утвердительно ответил на вопрос о том будет ли он способствовать проведению выборов в Украине, в случае, если «завтра» российский диктатор Владимир Путин даст согласие на прекращение огня на три, шесть месяцев или иной срок.

Зеленский отметил, что ситуация с безопасностью и Конституция Украины представляют определенные вызовы, но он считает, что выборы возможны.

«Во время прекращения огня, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно», — сказал Зеленский.

