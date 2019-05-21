Портнов заявил, что подал в Госбюро расследований заявление в отношении Порошенко Вчера, 01:27 5121 Цей матеріал також доступний українською Андрей Портнов via Facebook Андрей Портнов Андрей Портнов via Facebook

Экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением экс-президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"…Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", — говорится в сообщении.

Портнов также отметил, что этим действием его команда юристов «приобретает ряд процессуальных прав, которые используют в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней».

К сообщению также прикреплена ссылка на копию заявления.

В документе Портнов просит ГБР начать досудебное расследование в отношении Порошенко и допросить самого экс-президента, членов Совета нацбезопасности и обороны Украины, а также высших должностных лиц Вооруженных сил Украины.

Портнов считает, что Порошенко нарушил закон, когда после захвата Россией украинских военных моряков предложил ввести в Украине военное положение, которое должно было обеспечить отмену и перенос на неопределенное время выборов президента.

Среди преступлений, которые вменяются Портновым экс-президенту, — захват государственной власти, госизмена и превышение служебных полномочий.