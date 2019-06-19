Евстратий Зоря в интервью НВ: У Филарета необратимые возрастные изменения Сегодня, 16:00 Цей матеріал також доступний українською НВ Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря НВ

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря пояснил, почему почетный патриарх Филарет хочет созвать «Собор», чем это грозит и причем тут русские.

— Что происходит в ПЦУ, насколько удалось создать поместную церковь?

— Ориентируясь на данные социологических опросов, более половины опрошенных граждан поддерживают Православную церковь Украины. Преимущественно большинство за митрополита Епифания, избранного предстоятеля этой церкви. Что касается приходов, то примерно мы можем посчитать около 7000.

— Сколько переходов из Московского патриархата?

— Более 500 общин за это время объявили о своем желание войти в православную церковь Украины. Сейчас этот процесс приостановился по нескольким причинам. Одна из причин — это то, что ощутимо усилилось противодействие со стороны структур Московского патриархата.

Если раньше они, скажем так, не позволяли себе нагло, силовым способом противодействовать желанию общин. То со сменой власти все изменилось. Вот буквально менее двух недель назад в Крутах община хотела провести собрание для перехода в ПЦУ. Из Киева привезли автобус бандюков, которые просто перекрыли вход в клуб, чтобы не дать провести собрание.

— А если говорить о патриархе Филарете, почему так случилось, что он заговорил о Киевском Патриархате?

— Почему? В первую очередь я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность.

Он считает, что несправедливо был не допущен к тому, чтобы быть кандидатом на предстоятеля Единой церкви. Но такое условие было Вселенского патриарха. Потому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их к объединительному Собору, не выдвигали своих кандидатур. Патриарх Филарет ранее на это согласился, а сейчас передумал.

— Я не хочу никого обидеть, но когда сейчас начинают говорить о патриархе Филарете, говорят, что он уже преклонного возраста и, видимо, у него такие проявления…

— Я не медицинский специалист. Но думаю, что все, кто наблюдает за этой ситуацией, могут засвидетельствовать, что и картина реальности, о которой говорит патриарх, и то, что мы видим в действительности, не совпадает.

Фото: Кошмал Віктор via Facebook

— Ну вот он говорит, что сейчас церковь подчиняется Византии, грекам, а должна была быть независимой Украинской церковью.

— Это один из тех моментов, который просто с реальностью не имеет ничего общего. Томос, который нам предоставлен, в своих основных пунктах ничем не отличается от Томоса, который предоставляли другим церквям. Почетный патриарх Филарет хочет объяснить, почему он в дальнейшем, несмотря на то, что он не был кандидатом на предстоятеля церкви и не избирался на эту должность, должен возглавлять церковь. То есть, не будучи избранным предстоятелем этой церкви, должен все равно ее возглавлять.

Он кстати так открыто и говорит — «это мы будем принимать, а это мы не будем принимать», — хотя правильнее было бы говорить: «Это я буду принимать, а это я не буду принимать». Так вот, Филарет был в 1995 году избран третьим патриархом Киевским всея Руси Украины предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата. Но как плод объединительного Собора, и Киевский патриархат, и Автокефальная церковь, и часть Московского патриархата объединили и образовали единую церковь, которая является продолжателем в юридическом смысле для этих церквей. И в этой церкви, в уставе, в ее структуре нет патриарха. И поэтому тот титул, который за Филаретом сохранен, есть почетный титул. Как вот, например, у нас каждый Президент, оставляя должность, остается пожизненно Президентом Украины.

Но он считает, что обязан быть руководителем этой церкви. И для того чтобы объяснить, почему он должен быть руководителем этой церкви, говорит, мол, «потому что я патриарх, а раз я патриарх, значит, есть патриархат, а патриархат — это какая-то более настоящая автокефалия, а митрополия (ПЦУ) — это менее настоящая автокефалия». Но простите, то что, Польская православная церковь — это митрополия Константинополя? Или Чешская и Словацкая церковь — это митрополия Константинополя? То есть те церкви, которые не имеют статус патриарших, они не все входят в состав Константинопольского патриархата и ему подчинены.

Более того, если мы посмотрим титулы, то подавляющее большинство предстоятелей церквей носят титулы и митрополита, и архиепископа, и патриарха. Сам Вселенский патриарх одновременно является архиепископом Константинополя и Нового Рима. Грузинский патриарх именуется официально архиепископом Тбилисским, митрополит Сухумо-абхазской каталикоз патриарх всея Грузии. То есть нельзя говорить о том, что раз церковь сейчас не имеет признанного статуса патриархата, то это не автокефалия.

— Скажите, пожалуйста, он говорит, что не было объединительного Собора, но есть документ и его подпись под этим документом. Как с этим быть?

— Это меня больше всего поражает. Поражает изобретение такого понятия, как ситуативное решение. Так вот тому, что я вижу и слышу из СМИ, это самый впечатляющий момент. Когда говорится, что этот документ, который он подписывал и решения, которые были приняты поместным Собором Киевского патриархата перед объединительным Собором, это было ситуативное. Иначе, как говорит патриарх, нам бы не предоставили Томос.

Мне трудно даже, честно говоря, говорить о том, если бы это можно было более просто назвать. Но, например, если бы я хотел одолжить у вас деньги и пообещал бы отдать с каким-то процентом через месяц. Вы мне дали денег, но по окончании месяца, вы потребуете долг, а я скажу, что не отдам. Ни проценты, ни деньги не отдам. «Ну так ты же обещал!». — «Это было ситуативное обещание». Поэтому факты противоречат той картине, которую мы слышим из уст патриарха Филарета.

Фото: Кошмал Віктор via Facebook

— Когда я читаю эти новости, мне кажется, что российские пропагандисты стоя аплодируют этим вещам.

— Не знаю, как они аплодируют, но я вижу, что цитируют, и чем дальше, тем больше цитируют именно русские источники. Для них любой скандал, любое разделение, любой спор — это радость. Потому что в одном из последних интервью Филарет высказывает мнение, что Православная церковь Украины должна бороться с Константинополем так, как наши мужественные воины борются против Путина на Востоке. То у меня возникает вопрос, зачем мы 30 лет обращались в Константинополь и просили предоставить автокефалию, предоставить Томос.

— А сколько раз обращались?

— Ой, я могу сказать, что сбились со счета. Тут уж лучше в годах говорить. В 1989 году, когда только началось движение за возрождение автокефалии, тогда посылали тогдашнему еще патриарху Константинопольскому Димитрию телеграмму о возрождении автокефальной церкви, вот с тех пор это было регулярно.

Православие по сути группируется около двух центров. Константинопольского Вселенского патриархата и Московского патриархата. То есть в реальной картине мира мы должны понимать, что поместная Украинская церковь еще должна пройти процесс признания другими поместными церквями, должно произойти еще много внутренней работы по объединению православных в Украине. В этих условиях объявить, что мы будем бороться не только против Москвы и против Константинополя, все равно, если бы Украина сейчас сказала, что мы будем бороться и против России, и против Евросоюза.

Сейчас, когда Константинопольский патриархат является мощным союзником украинской церковной автокефалии, и благодаря его труду, благодаря работе Украинской церкви, благодаря работе государства, этот вопрос продвигается, объявить Константинополь врагом, с которым надо бороться… Бороться за что? За титул патриархата, который в православной церкви никакого особого наполнения, кроме почетности не несет.

— Последний вопрос. Скажите, на 20 июня созывается так называемый Собор — есть ли поддержка Филарета в церкви? Как вы прогнозируете, что будет происходить?

— Первое, поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата состоялся 15 декабря 2018-го. Существует постановление поместного Собора, согласно которому Киевский патриархат прекратил свое отдельное существование, путем объединения и присоединения к создаваемой православной церкви Украины. То есть, никакого поместного Собора Украинской православной церкви Киевского патриархата созвано быть не может.

Может быть собрано то собрание, которому будет присвоено такое имя, но ничего общего с уставной деятельностью Украинской православной церкви Киевского патриархата это не имеет. Второй момент, если мы возьмем сам устав Киевского патриархата, как он действовал на 15 декабря, в разделе «Поместного Собора» и в разделы «Патриарх» четко отмечается, что поместный Собор созывается патриархом вместе со Священным синодом. Уставом Киевского патриархата патриарх не наделен правом единолично созвать Поместный Собор. А только с Синодом.

Фото: Православна Церква України via Facebook

Это собрание, которое собирается на 20 июня, также не имеет ничего общего с этими нормами, так как синода Киевского патриархата не существует. Практически все члены синода, кроме двух, патриарха Филарета и митрополита Белгородского Иосафа Шибаева из России, категорически не поддерживают этих идей. Фактически, кроме русского митрополита Иосафа, который сам россиянин, гражданин России, и тех шести общин в Белгородской области из русских местных — поддержки нет.

Подумайте, российский митрополит вдруг стал главным защитником Киевского патриархата! Главным борцом и строителем за независимую украинскую церковь, находясь в России. Уже один этот факт заставил бы любого человека, который размышляет над будущим церкви, задуматься.

— Почему же так не происходит?

— Поместный Собор — это собрание делегатов. Делегированных епархиями, там четко указано, представители клира и мирян епархии, монастырей, духовных учебных заведений. Насколько мне известно, людей, которые должны принять участие в этом собрании, никто не делегирует. То есть патриарх просто приглашает, приходите. Кого они представляют? Каким образом они делегированы? Ответа нет.

Это напоминает тот форум интеллигенции, который был проведен патриархом 11 июня. Среди них, например, один известный международный аферист, который на русском языке, с таким ярким московским акцентом рассказывал о Киевском патриархате патриарха Филарета. Сидел в президиуме у патриарха и представлял украинскую интеллигенцию. Так вот, буквально накануне патриарху было вручено обращение украинской интеллигенции, почти 100 подписей, действительно с известными именами людей, которые имели и имеют непосредственное отношение к истокам украинской автокефалии, к Киевскому патриархату, и просили не делать этих вещей. Но патриарх этого не слышит.

Патриарх сейчас сравнивает ситуацию, которая сложилась с 1992 годом. И говорит, что вот, тогда, все меня предали, все отошли, я остался один, с епископом Иаковом, но построил большой Киевский патриархат. Якобы так будет и сейчас. Сначала мы будем маленькой церковью, а потом мы все равно вырастем, потому что правда на нашей стороне.

Но на самом деле ситуация 1992 года и нынешняя кардинально отличаются. Потому что в 1992 году патриарх, тогда митрополит Филарет, оставшись в меньшинстве, отстаивал соборные решения. Все было по правилам. И Собор 1−3 ноября 1991 года, который состоялся в Киево-Печерской Лавре, где были как раз представлены все архиереи, делегаты от клира и мирян, от монастырей, духовных учебных заведений, принял решение об автокефалии.

И поэтому принципиальная разница в том, тогда шла речь о свободе церкви, которую защищали немногие, то сейчас церковь пытается защитить свою свободу от того, кто эту волю хочет отбросить ради воплощения своего собственного видения.