В Европейской солидарности заявили, что Порошенко снова не выпустили за границу

Петра Порошенко снова не выпустили за границу (Фото: Петр Порошенко / Facebook)

Партия Европейская солидарность заявила, что ее лидера Петра Порошенко не выпустили в заграничную поездку в Испанию и Италию.

В официальном заявлении говорится, что Порошенко получил приглашение в Мадрид от главы Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, а также в Рим, где состоится конференция по восстановлению Украины.

Однако власти «заблокировали» эти командировки, не выпустив Порошенко за границу.

«В ЕС призывают упразднить ограничения для оппозиции и прекратить блокирование зарубежных визитов для народных депутатов. Такая практика негативно влияет на оценку евроинтеграционных стремлений Украины и наносит ущерб переговорам о вступлении в ЕС», — говорится в заявлении партии.

2 апреля в ЕС заявили, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заблокировал командировку пятого президента Украины и лидера политсилы Петра Порошенко в штат Флорида (США).

11 марта в ГБР сообщили, что суд по их ходатайству ограничил сроки ознакомления с материалами «угольного дела» для подозреваемых, среди которых Петр Порошенко. Они должны ознакомиться с материалами дела до 15 апреля. Адвокаты Порошенко заявили о «массе нарушений» в решении суда.

12 февраля СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. 13 февраля на сайте СНБО появилась официальная информация о санкциях против Порошенко, а также против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и предателя Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский намекнул, что санкции против Порошенко снимут, если он «вернет выведенные средства в бюджет».

В СБУ заявили, что санкции ввели из-за «угрозы государственной безопасности», а также «создания препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.