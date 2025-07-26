Правительство выделило 300 миллионов гривен на поддержку университетов в прифронтовых регионах

26 июля, 23:04
Поврежденное в результате российского обстрела здание Университета им. Каразина, ноябрь 2024 года (Фото: V.N. Karazin Kharkiv National University/Facebook)

Кабинет министров выделил дополнительные 300 миллионов гривен, чтобы поддержать университеты, расположенные в прифронтовых регионах: Сумской, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 26 июля.

"Есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах: Сумщина, Запорожье, Харьков. Дополнительные средства — 300 миллионов гривен — именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря ни на что, несмотря ни на что, молодцы! Очень важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились — Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", — заявил президент Украины.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в результате российского удара были повреждены два корпуса университета имени Каразина.

5 марта 2022 года стало известно, что оккупанты уничтожили здание спорткомплекса Харьковского национального университета им. Каразина Унифехт.

В апреле 2022 года ректор университета им. Каразина заявляла, что за время войны особенно сильно пострадали три корпуса университета, спорткомплекс Каразинский и два общежития из девяти. Были повреждены корпус Физико-технического факультета в Пятихатках, два корпуса в центре Харькова, библиотека и Музей природы, а также институт госуправления на Московском проспекте.

Ректор утверждала, что на восстановление всех пострадавших корпусов вуза понадобится 3,5 миллиарда гривен, не считая уничтоженного оборудования.

