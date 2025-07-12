Олеся Шахраюк, основательница компании Edusteps, назвала NV три страны, в которые в этом году чаще всего едут получать высшее образование выпускники украинских школ.

Если до большой войны образование за рубежом было продуманным осознанным решением для родителей и студентов, то сейчас ключевым стал элемент безопасности: родители как парней, так и девушек часто хотят, чтобы те получали образование в безопасном месте, пока на родине идет война. Но все зависит от собственных возможностей.

Об этом в интервью NV рассказала Олеся Шахраюк, основательница компании Edusteps, которая занимается сопровождением желающих поступить в зарубежные вузы.

«Конечно, уменьшился спрос на те страны, где обучение дороже, — говорит эксперт, — Зато возросло количество студентов, которые едут на более бюджетное обучение». Такое предлагают, например, Польша, Чехия, Словакия — это сейчас очень популярные направления, по словам специалиста. Кроме того, это еще и близко к Украине. «Есть даже Латвия, Литва, Эстония. Спрос на эти все страны вырос. И туда едут студенты, которые раньше никогда не думали об образовании за рубежом, но теперь рассматривают такие варианты в противовес Киеву», — пояснила Шахраюк.

Вместе с тем есть желающие учиться в Германии, Австрии, особенно, если студенты знают немецкий язык, — тогда обучение обойдется недорого. «Увеличился спрос на Ирландию, в частности со стороны тех, у кого есть статус временной защиты, — продолжает дальше эксперт, — Для таких людей ирландское правительство уравняло стоимость обучения, то есть она будет такой же, как и для ирландцев, а это в разы дешевле, чем для иностранцев. Для многих семей это аргумент. Кстати, по тем же причинам вырос спрос на Великобританию, Бельгию, Нидерланды».

Среди популярных среди украинских соискателей западного образования специальностей основательница Edusteps называет программы по бизнесу, менеджменту, маркетингу, экономике, финансам. «Вырос спрос на программирование, архитектуру, общественное строительство, электронную инженерию, механическую инженерию, машиностроение. Чаще в этом году интересуются даже научными направлениями — биотехнологии, биология, химия», — добавила она.

По словам специалиста, есть интерес и к праву и медицине, но здесь все сложнее. «Уровень входа в эти направления гораздо выше. В частности надо иметь высокий уровень языка, ведь в Европе в основном медицина преподается именно на языке страны, часто на ту же медицину ограничен набор иностранцев. Ведь государство предполагает, что врачи после обучения останутся работать в этой стране, и не всегда здесь могут обеспечить это трудоустройство иностранцам. Похожая ситуация с правом: если в университете нет международного права, то в основном право этой страны не имеет смысла изучать иностранным студентам», — пояснила она.

Сейчас многие украинские выпускники едут продолжать получать образование за границу. Причем речь идет не только о юношах: недавно британская The Telegraph написала, что так же активно выезжают и девушки — мол, только в Польше количество таких студенток за последний год удвоилось.