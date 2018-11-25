25 ноября 2018, воскресенье

Перешли черту: МИД Украины отреагировал на агрессию пограничников РФ в районе Керченского пролива

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Министерство иностранных дел Украины осудило вооруженную провокацию России в районе Керченского пролива, в результате которой во время прохода 25 ноября был поврежден буксир ВМС ВС Украины.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

"Корабли РФ в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что агрессивные действия России не останутся без дипломатического ответа со стороны украинской стороны и призвали международное сообщество отреагировать на инцидент, который "несет в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона".

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове