Перешли черту: МИД Украины отреагировал на агрессию пограничников РФ в районе Керченского пролива

Министерство иностранных дел Украины осудило вооруженную провокацию России в районе Керченского пролива, в результате которой во время прохода 25 ноября был поврежден буксир ВМС ВС Украины.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

"Корабли РФ в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что агрессивные действия России не останутся без дипломатического ответа со стороны украинской стороны и призвали международное сообщество отреагировать на инцидент, который "несет в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона".

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".