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ПЦУ может наказать участников «собора» и лично Филарета — СМИ

Сегодня, 17:09
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ПЦУ может наказать участников «собора» и лично Филарета — СМИ - фото

Киевский Патриархат — УПЦ КП / Facebook

Почетный патриарх Филарет

В ПЦУ прогнозируют наказание участников «собора», который восстановил существования УПЦ КП, сообщает ВВС Україна со ссылкой на источники в церкви.

По словам источника, наказание может быть применено и против Филарета, который возглавлял «поместный собор».

Отлучения или других подобных решений не стоит ждать и Филарет останется епископом, но не будет иметь отношения к ПЦУ.

Показательно, что синод ПЦУ состоится в Михайловском монастыре, куда ранее Филарет ходить отказывался.

Однако, архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), комментируя «собор» по восстановлению УПЦ КП заявил, что Филарет уже не относится к церкви, и к нему не будут применены канонические санкции.

Архиепископ Зоря добавил, что собрание во Владимирском соборе никак не влияет на существование или будущее Православной церкви Украины.

20 июня «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Теги:   УПЦ КП ПЦУ Филарет

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