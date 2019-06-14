Партии Голос предлагали объединиться 13 политсил — глава штаба 14 июня, 12:21 Цей матеріал також доступний українською goloszmin.org 13 партий предлагали Голосу объединиться goloszmin.org

Глава штаба партии Голос Юлия Клименко рассказала, что 13 разных политсил предлагали им объединение.

В интервью РБК-Украина она сообщила, что объединиться, в частности, предлагал лидер Самопомочи Андрей Садовый. Он предлагал выдвигать единых кандидатов на одномандатных округах от партий Самопомич, Голос и Сила людей.



На сегодняшний день партия Голос провела подобные переговоры с 13 группами партий, но в силу юридических механизмов говорить о простом объединении невозможно, поскольку для того чтобы создать общий список, одна партия должна самораспуститься, а ее члены вступить в другую.

«Никто не будет рвать поле на части, чтобы демократические силы не прошли, а прошли, как всегда, „кошельки“ и „гречкосеи“. Мы осознаем, что нам нужно в определенных округах, на определенных участках объединяться и идти одной силой», — заявила Клименко.

Что касается возможного объединения Голоса с Гражданской позицией Анатолия Гриценко, то, по ее словам, пока решения нет.

«Святослав (Вакарчук) встречался с господином Гриценко. Они много раз говорили и во время президентских выборов, и во время парламентской кампании. Относительно согласования кандидатов мы пока не пришли на данный момент ни к какому решению», — отметила она.

Клименко заявила, что главная проблема в процессе объединения, это то, что «людям нужно пожертвовать своей партией ради того, чтобы влиться в какой-то новый проект».

Также велись переговоры с лидером партии УДАР Виталием Кличко, но «ни о каком предметном походе на парламентские выборы так и не было принято решение».

В то же время партия Голос не вела переговоры с такими партиями, как Свобода и Национальный корпус.

«У нас немного другие идеологические принципы. Наша партия центристско-либеральная и мы не хотели бы быть так узко идеологически сегментированы, как националистические партии», — пояснила Клименко.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.