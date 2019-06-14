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Партия Голос получила взносы от 26 состоятельных людей — глава штаба

14 июня, 09:24
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Партия Голос получила взносы от 26 состоятельных людей — глава штаба - фото

Пресс-служба партии Голос

Партия Голос получила взносы от 26 состоятельных людей

Партия Голос Святослава Вакарчука уже получила взносы на избирательную кампанию от двадцати шести состоятельных людей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава штаба политсилы Юлия Клименко.

По ее словам, у партии есть еще различные доноры, которые помогают «товаром», например, автомобилями или автобусами.

Также Клименко рассказала о том, как партия работает с мажоритарщиками и их избирательными фондами.

«Мы платим взнос в ЦИК за свой счет — 40 тысяч гривен за одного мажоритарщика и дальше мы даем нашу агитационную продукцию, макеты, логобук, экспертную поддержку — помогаем делать им программу, встречи с интересными людьми. Деньги мы не даем нашим мажоритарщикам, потому что у нас просто их в таком количестве не будет для семидесяти кандидатов. Они идут с нашим брендом», — добавила руководитель штаба.

По ее словам, кампания в округах не требует больших средств, если не раздавать взятки и гречку.

Ранее лидер Голоса Святослав Вакарчук трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании его политсилы.

В числе первых Голос поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Святослав Вакарчук Партия Голос

Спецтема   Выборы в Раду

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