Партия Голос получила взносы от 26 состоятельных людей — глава штаба
Партия Голос Святослава Вакарчука уже получила взносы на избирательную кампанию от двадцати шести состоятельных людей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава штаба политсилы Юлия Клименко.
По ее словам, у партии есть еще различные доноры, которые помогают «товаром», например, автомобилями или автобусами.
Также Клименко рассказала о том, как партия работает с мажоритарщиками и их избирательными фондами.
«Мы платим взнос в ЦИК за свой счет — 40 тысяч гривен за одного мажоритарщика и дальше мы даем нашу агитационную продукцию, макеты, логобук, экспертную поддержку — помогаем делать им программу, встречи с интересными людьми. Деньги мы не даем нашим мажоритарщикам, потому что у нас просто их в таком количестве не будет для семидесяти кандидатов. Они идут с нашим брендом», — добавила руководитель штаба.
По ее словам, кампания в округах не требует больших средств, если не раздавать взятки и гречку.
Ранее лидер Голоса Святослав Вакарчук трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании его политсилы.
В числе первых Голос поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».
Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.