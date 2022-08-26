Атака на НАБУ. Коррупционное дело Татарова не дает покоя Банковой — интервью с Ярославом Юрчишиным 26 августа, 16:44 Юрчишин: Менеджмент этих всех абсурдных вещей со стороны Банковой, например при попытке срыва конкурса по отбору руководителя САП, настолько бестолковый, что должен полностью разрушиться миф об эффективном менеджере Татарове (Фото:goloszmin.org)

Ярослав Юрчишин, народный депутат и первый заместитель председателя антикоррупционного комитета ВР, рассказывает о схеме, с помощью которой представители провластной партии планируют сорвать конкурс НАБУ, а также о первых проблемах, с которыми столкнулся новоназначенный руководитель САП.



Президентская фракция готовит новую спецоперацию по ослаблению антикоррупционных органов. Народный депутат от фракции Слуга народа Андрей Клочко, председатель комитета по вопросам организации государственной власти, зарегистрировал законопроект, который может помешать проведению конкурса по избранию директора Национального антикоррупционного бюро и позволит взять на крючок руководителей всех антикоррупционных органов. В пояснительной записке он аргументирует нововведение тем, что антикоррупционные органы "не демонстрируют эффективности".

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При этом сам нардеп Клочко является фигурантом расследования САП: дело было открыто после журналистского расследования, которое обнаружило, что за два года депутатства Клочко его родные обзавелись коллекцией недвижимости, а 70-летняя мать приобрела дорогой электрокар Tesla.

С нардепом от Голоса Ярославом Юрчишиным на эту и другие темы пообщалась Елена Трибушная, главный редактор и ведущая YouTube-канала Є питання. Интервью записано за несколько дней до того, как 22 августа состоялось учредительное заседание комиссии по избранию директора НАБУ.

— Что происходит с конкурсом по избранию директора Национального антикоррупционного бюро? Я так понимаю, мы только что такими усилиями «дожали» историю с конкурсом на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры — и сейчас начинается ее повторение с конкурсом в НАБУ?

— После того, как был назначен руководитель САП в июле, Денис Шмыгаль, глава правительства, дал поручение организовать первое заседание комиссии по выбору директора НАБУ. Вот уже несколько недель почему-то комиссия не заседает. Это, конечно, вызвало вопрос, потому что и президент, и все представители власти обещали украинскому обществу, что как только выберем руководителя САП — начнем конкурс на директора НАБУ. Но стало ясно, что очередная независимая комиссия, где международные эксперты имеют решающий голос, — неприемлемое явление для руководства нашего государства, и потому заблаговременно создаются условия, позволяющие заблокировать проведение конкурса или его переобъявить и начать процедуру с самого начала, то есть создавать комиссию заново.

Депутат Клочко — полностью человек Офиса президента. Известен тем, что у его родственников есть странное имущество — он записал очень много на свою маму и не объясняет, откуда оно взялось. Это он зарегистрировал законопроект, изменяющий требования относительно кандидата на должность директора НАБУ. Изменение само по себе нелогично, но что создается таким образом? Таким образом, создается прецедент для перезапуска конкурса — то есть можно перезапустить комиссию, снова долгое согласование, снова процедура. И что самое главное — вносится дополнительное основание для увольнения руководителя НАБУ — при условии, если относительно его появляется административное решение по привлечению к коррупции. Напомню, в свое время министр [внутренних дел Арсен] Аваков таким образом пытался «сбить» Артема Сытника, сфальсифицировав через нашу несовершенную судебную систему его внесение в реестр коррупционеров. Закладывается аналогичная мина и под следующего директора. Сейчас уже есть требование, что человек, имеющий решение по админнарушению в сфере коррупции, не может претендовать на пост руководителя Бюро. Это вполне логично. Но сфальсифицировать такое решение в процессе деятельности директора НАБУ достаточно легко, у нас уже был прецедент. Создать таким образом возможность снятия нового директора — цель Офиса президента. Поэтому — те же грабли.

Сейчас есть большой шанс сбить этот закон еще до его рассмотрения, но то, что он зарегистрирован человеком, очень четко аффилированным с Офисом президента — я так понимаю, что здесь уши [замглавы ОП Олега] Татарова торчат. Так и не дает ему покоя дело, которое до сих пор по нему не закрыто. Конечно, сейчас появилась возможность его расследования в сотрудничестве НАБУ и САП, но как видим, делается все, чтобы этого не произошло.

— Я и хотела спросить: это собственная инициатива Клочко или приказ сверху, ведь по Клочко тоже дело открыто в САП?

— Однозначно, это не тот человек, который по собственной инициативе будет что-то делать. Что-то мотивированное какими-то «донорами» — вполне реалистично. Но в этом случае это очень чувствительное дело, очень чувствительное направление. Понятно, что не регистрируется этот законопроект каким-либо более публичным или авторитетным «слугой народа», потому что за это можно публично выгрести. Поэтому найден такой человек, чтобы заложить мину под конкурс на должность директора НАБУ. У этого законопроекта один автор, так как если у [президента Владимира] Зеленского, как он неоднократно отмечал, есть цель оперативно провести независимый конкурс — он может просто обратиться к этому депутату и предложить отозвать законопроект еще до рассмотрения комитетом. Если комитет будет форсировать разбирательство — очень вероятно, это будет еще одно подтверждение того, что именно Офис президента по благословению первых лиц, то есть [руководителя ОП Андрея] Ермака и Зеленского, в очередной раз пытается подорвать независимость антикоррупционной инфраструктуры.

Андрей Клочко / Фото: sluga-narodu.com

— Они неудачно выбрали персонажа, потому что с его коррупционным делом, с квартирами, с оформленной на маму Теслой он сейчас публично точно выгребет, и это будет очень громкая история. Через какой комитет должен пройти этот законопроект?

— Там очень интересное название — некоторые изменения в конкурсах на занятие государственных должностей. Логично, что этот закон готовился для комитета государственной службы, то есть комитета, где сам Клочко и является председателем.

Он должен получить вывод антикоррупционного комитета — и он должен быть отрицательным. Но опять-таки посмотрим, какой будет инструкция со стороны Офиса президента "слугам народа", которые составляют большинство в нашем комитете.

— Если его все-таки вынесут в зал, поставят быстро на голосование — конкурс не будет начинаться до того, как этот закон не будет принят?

— Скорее всего, да, потому что при других условиях все решения конкурсной комиссии можно будет легко опротестовать в связи с изменением требований. Если конкурс проводится на должность, а требования к должности меняются, проводить конкурс в принципе не имеет смысла. Любой конкурсант сможет его очень легко обжаловать, потому что он выбирался с одними требованиями, а сейчас другие.

— А уже подавались конкурсанты?

— Нет, но конкурс начался. Опять же здесь наглядный вопрос согласованности действий разных крыльев команды Зеленского. У нас уже возникал вопрос, почему 19 июля Шмигаль на самом высоком уровне дает поручение организовать заседание комиссии — и две недели этого нельзя сделать? При том, что заседание комиссии можно организовать онлайн. Почему не проводилось, почему не стартовали? Потому что искали варианты, как, объявляя о попытках провести конкурс, так и не сделать этого.

— Если они пойдут по этому пути, если не удастся сбить этот закон и конкурс будут запускать по новой процедуре позже — мы успеем до Нового года назначить директора НАБУ? И будет ли это автоматически означать, что одно из семи условий нашего кандидатского статуса [в ЕС] сорвано?

— Если будет перезапуск конкурса, то к Новому году мы точно не успеем. Я даже не принимаю в расчет двухлетний конкурс на должность руководителя САП, но для проведения такого конкурса нужен минимум квартал — это если не будет никаких палок в колеса и в условиях мирного времени. Сейчас, в условиях войны, провести за оставшиеся до конца года четыре месяца конкурс с теми темпами, с которыми он сейчас проводится — две недели не собирается комиссия — у меня большие вопросы. Действительно, успеем ли мы к обещанному президентом сроку? Наверное, нет.

— Если называть вещи своими именами, они не смогли поставить контролируемого человека на Антикоррупционную прокуратуру, поэтому хотят попытаться сделать это с НАБУ, чтобы хотя бы один из антикоррупционных органов был им подконтролен, и это фактически снова делает недееспособной всю систему.

— Именно так. Таков ключевой вывод, который из этого следует. Поняв, что не смогли сломать конкурс на руководителя САП, пытаются сломать конкурс на должность руководителя НАБУ.

— А реакции от наших западных партнеров не было еще никакой на это?

— Официальная реакция, я думаю, последует в ближайшее время, потому что это очень чувствительная тема. И главная причина, почему все это было вброшено через одиозного депутата — потому что всегда в конечном варианте можно сделать вид, что я не я и хата не моя. То есть сказать, что это собственная инициатива депутатов, бла-бла-бла — и играть этой картой: «что же мы можем сделать, у нас парламент — независимый орган».

Я знаю, что уже есть неофициальная реакция и коммуникация со стороны наших международных партнеров. Пока это запрос — что за инициатива, откуда она взялась и почему. Но если не будет отозван данный законопроект, то будут и официальные реакции.

— В пояснительной записке к этому проекту Клочко аргументирует необходимость внедрения предлагаемых им изменений тем, что система антикоррупционных органов, дескать, неэффективна.

— И это говорит человек, по которому уголовное дело в активной фазе. Совершенно неэффективна, он прямо на себе почувствовал! Это абсурд. И опять же, это не Клочко писал, разумеется.

— Что сейчас происходит в САП? Уже несколько недель как назначен новый руководитель Александр Клименко. Знакомились ли вы с ним как члены профильного комитета? Что ты знаешь о начале работы там при новом руководителе?

— Я с ним знаком по его резонансным делам — [Романа] Насирова, [Александра] Онищенко, Татарова, но это рабочие контакты. Каких-либо других коммуникаций нет, потому что я убежден, что с правоохранительными органами депутаты должны коммуницировать по рабочим вопросам. В комитет мы пока не вызвали Клименко для отчета, потому что нужно дать время запустить работу.

Из операционных вызовов, о которых я знаю, сейчас в САП такие: у нас небольшое количество специализированных прокуроров по борьбе с коррупцией — чуть больше 40, из них 12 добровольно пошли служить. Причем достаточно действенные и сильные — это и Роман Симкив, это и первый заместитель Максим Грищук, и сейчас есть огромная потребность их вернуть для выполнения их прямых обязанностей. Им в свое время [экс-генпрокурор Ирина] Венедиктова без проблем подписала разрешение на мобилизацию, хотя, честно говоря, мы как государство больше заинтересованы в том, чтобы они выполняли свою работу. Их эффективная работа позволит убедить наших международных партнеров в целевом использовании и оружия, и материально-технической помощи, и денег, которые они нам предоставляют, потому что будет контроль со стороны антикоррупционных органов за целевым использованием этих средств и ресурсов.

Сейчас большая проблема вернуть их. Несмотря на то, что фактически закон запрещает мобилизовывать их как государственных служащих, как правоохранителей, они уже мобилизованы, и теперь, чтобы вернуть их, нужны, возможно, даже изменения в закон. По меньшей мере четверо из этих людей хотят остаться на фронте, несмотря на наши аргументы, почему им стоит возвращаться. Восемь из них сейчас в горячей точке, не буду говорить где, и нам нужно их вернуть. Здесь вопрос, где они более важны и эффективны. На самом деле, антикоррупционные прокуроры должны быть на своем рабочем месте. Честь и хвала ребятам, взявшим оружие в самый горячий момент, но сейчас есть кем их заменить там и некем их заменить здесь.

У Клименко сейчас самые большие проблемы в том, что не хватает кадров и как при этом передавать дела. Например, дело того же [Николая] Мартыненко — это старое дело, огромное количество томов информации, часть из них получена из Чехии, Австрии, и чтобы новому человеку войти в это дело, нужны месяцы, а то и годы. У нас нет этого времени, нам нужно показывать результат уже сейчас. Это один из самых больших вызовов, который сейчас есть.

Александр Клименко / Фото: Офис генерального прокурора

Я понимаю ребят, у нас в депутатском корпусе те же вызовы. Психологически нужно быть там, но если брать ответственность перед государством, нужно быть здесь. Это всегда разрыв, но есть приоритетная обязанность и ее нужно выполнять.

А из позитива — дела не останавливаются, рассматриваются, двигаются, открываются новые. Я не готов сейчас приводить статистику, но с назначением руководителя САП количество обращений НАБУ в САП, особенно по топ-чиновникам, увеличилось. Почему? Потому что, когда дела сразу попадали на стол генеральному прокурору, а именно он выполняет функции главного антикоррупционного прокурора в отсутствие действующего руководителя САП, то гарантий, что эти дела не сольют, по мнению детективов НАБУ, было существенно меньше. Поэтому дела, которые не нуждались в большой оперативности, откладывались порой с ущербом для процесса, но, скорее всего, с пользой для результата. Сейчас мы ожидаем увеличения количества дел, которые расследуют в НАБУ и сопровождают в САП, поэтому нужно максимально активизировать рабочий персонал САП. Поэтому едва ли не четвертая часть САП, которая воюет, — это вызов для структуры. Так что призываем максимально оперативно найти механизмы возвращения тех, кто желает выполнять не менее важные обязанности, потому что борьба на антикоррупционном фронте, особенно для наших международных партнеров, является показателем того, чем Украина отличается от России.

— Для украинцев тоже.

— Нет пророка в своем отечестве. Самая большая проблема в том, что, когда к украинским властям обращается общественность, журналисты, оппозиция с конструктивными шагами, это очень часто воспринимается в штыки, как какая-то политика, хотя здесь политики нет. Но когда об этом говорят наши международные партнеры, то со скрипом, со сложностями, с мышиной возней, как этот законопроект Клочко, но изменения происходят. Поэтому я и делаю акцент на международных партнерах. Но большую ответственность власти несут перед обществом. И здесь очень важно, чтобы не человек, который сейчас находится под следствием, как народный депутат Клочко, писал о том, что органы расследования неэффективны и давайте им еще создадим проблем, а на самом деле дать возможность работать этим органам и показать результат.

— Надеюсь, это произойдет. Наконец. Когда-нибудь.

— Сделаем все, что в наших силах. Как показывает практика, слава Богу, менеджмент этих всех абсурдных вещей со стороны Банковой, как, например, при попытке срыва конкурса на руководителя САП, настолько бездарен, настолько бестолков, что мог бы полностью разрушиться миф об эффективном менеджере Татарове, но он до сих пор есть.

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