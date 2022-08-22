«Выглядим инфантильно». Украина не может требовать конфискации имущества олигархов РФ, пока не сделала это сама — интервью с Шабуниным 22 августа, 20:51 Эксклюзив НВ Виталий Шабунин (Фото:НВ)

Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции, в эфире Радио НВ рассказал, что украинская сторона выглядит странной в глазах Запада, когда требует конфисковать имущество российских олигархов, но сама не сделала этого у себя.

— Насколько велико пространство для работы ГБР после публикации Михаилом Ткачем вот этой истории, которая показывает блеск и роскошь жизни украинской псевдоэлиты, мотнувшейся на французскую Ривьеру, как вы считаете?

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— Если мы говорим о народных депутатах, то я, к сожалению, не понимаю, что именно расследует ГБР, и тем более что именно они этим депутатам предъявят. Это история чисто электоральной, нравственной ответственности. К сожалению, отмечу.

— Тогда, возможно, НАПК нужно привлечь? И спросить, откуда деньги?

— У тех, кто был в Монако, есть достаточно активов в своих старых декларациях. Сейчас, я напомню, эти декларации не подаются. То есть морально это просто отвратительно. Так не должно быть. И ни один из тех, кто называет себя элитой народа, так бы не поступил. Но с точки зрения закона наказать народных депутатов за это я не вижу возможности. Отмечу — к сожалению. Просто выбирать мы с вами должны людей, которые себе такого никогда не позволили бы.

— Вас заинтересовала тема о признании России государством-спонсором терроризма. И поводом для этого стало заявление заместителя министра юстиции Ирины Мудрой. Почему вы так активно среагировали на это?

— Здесь есть как будто две части одной большой проблемы. Давайте первое. Что заявила госпожа Мудрая? Она сказала, что если США признают Россию страной-спонсором терроризма, то это будет проблема, внимание, Украина. И что, мол, тогда мы, украинцы, не сможем забрать активы россиян, замороженные в США, а это сотни миллиардов долларов. Нет точной цифры, кто-то говорит о 500 миллиардах. Я не готов говорить, это точно сотни миллиардов. Возможно, меньше 500, но это сотни миллиардов. Почему такое заявление вызывает у меня искреннее удивление?

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