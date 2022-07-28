Для некоторых самосохранение важнее, чем потеря украинских городов — Юрчишин о новом генпрокуроре и неприятностях в США из-за конкурса в САП 28 июля, 16:53 Юрчишин: Костин — это лучше, чем откровенно татаровский человек в должности руководителя Офиса генпрокурора (Фото:goloszmin.org)

За день до назначения нового генерального прокурора на брифинге в Вашингтоне произошел неприятный для Украины инцидент: представитель Государственного департамента Нед Прайс был вынужден отвечать на резкие вопросы прессы о том, почему украинские партнеры Штатов с декабря затягивают с назначением главного антикоррупционного прокурора. Вопрос поставили в контексте разговора о том, не теряется ли часть значительной финансовой помощи, которую оказывает Запад, из-за коррупции в Украине. 27 июля в Украине был назначен новый генпрокурор — им стал Андрей Костин, член президентской фракции. Что это за человек и как его назначение связано с затягиванием конкурса на главу САП, объясняет Ярослав Юрчишин, народный депутат от фракции Голос и первый заместитель председателя антикоррупционного комитета ВР.



С нардепом поговорила Елена Трибушная, главный редактор и ведущая YouTube-канала Є питання.

— Из вашей фракции три человека проголосовали за нового генпрокурора, ты воздержался. Почему ты воздержался и кто такой Андрей Костин?

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— Почему проголосовали три человека — потому что это лучше, чем откровенно татаровский человек в должности руководителя Офиса генпрокурора. А почему не голосовало большинство — потому что, когда мы готовили законопроект о САП, одним из ключевых условий вступления в эту должность была политическая нейтральность, отсутствие каких-либо связей с какой-либо политической группой. Почему? Потому что ключевой задачей этого человека является управление расследованиями и представление дела в суде без бэкграунда, то есть этот человек должен быть полностью нейтральным. Таково требование к заместителю генпрокурора. В законе о Генеральной прокуратуре тоже есть требование политической нейтральности. А теперь, как говорится, вопрос к знатокам: можно ли считать политически нейтральным человека, который а) является представителем большинства в Верховной Раде, имеет четкую партийную принадлежность — Слуга народа; б) возглавляет комитет по квоте этой политической силы; в) обладает странной способностью менять позицию относительно достаточно серьезных вопросов, например судебной реформы, в зависимости от изменения позиции Офиса президента? Позиция ОП меняется — аналогично меняется позиция Андрея Костина. Поэтому говорить о независимости и о позиции, необходимой генеральному прокурору Украины, а не генеральному прокурору Офиса президента, к сожалению, не приходится.

Я видел примеры, когда президенты приглашали независимых прокуроров. К сожалению, не в Украине. В Украине все президенты почему-то расценивают свое право подавать кандидатуру генерального прокурора в Верховную Раду как право презентовать 150-процентного своего человека, а не 150-процентного профессионала. Например, когда я был главой украинского Transparency International, главой всемирного Transparency International был Хосе Угас, очень интересный персонаж, бывший генеральный прокурор Перу, которого пригласил на должность президент, а в результате работы Хосе этот президент получил срок за коррупцию.

Возможно ли сравнение Хосе Угаса и Андрея Костина? По многим причинам — нет. Хосе Угас был независимым адвокатом, не имел никакого отношения к политике и являлся нравственным авторитетом для юридической среды. Об Андрее Костине, к сожалению, этого сказать мы не можем. Он относится к Слуге народа, он один из ключевых представителей этой партии, но что опаснее всего — он очень близок с Андреем Ермаком. Его предшественница Ирина Венедиктова в свое время адресно разваливала дело замруководителя Офиса президента Олега Татарова, забрав его у НАБУ и передав СБУ. Будет ли делать то же самое Костин, учитывая его близость с господином Ермаком? Я думаю, вопрос риторический. Поэтому мы получили еще одного на 100% президентского солдата, но получили ли мы генерального прокурора, в котором нуждается Украина? Вряд ли.

Из позитивов: он пообещал назначить руководителя САП. И здесь еще одна хохма — он назначает руководителем САП, заместителем генерального прокурора, Александра Клименко, человека, которому он проиграл в конкурсе, потому что Костина из конкурса САП исключили из-за его политической зависимости.

Любые махинации в плане назначения руководителя САП сняты, за исключением незавершенного судебного процесса о том, соответствует ли положение о конкурсе закону, поскольку ОАСК сказал, что нет, апелляционный суд принял к рассмотрению и подвесил. Поэтому этот вопрос не снят в принципе, и в любой момент Клименко можно будет отстранить, если решение апелляционного суда выявит, что положение не соответствует закону.

— Ты сказал, что Костина считают человеком Ермака. В одном из интервью, когда Ермака спросили, есть ли у него в парламенте друзья, он назвал Костина среди троих, кого считает таковыми. На днях конгрессмен Виктория Спартц, уже выставлявшая претензии Ермаку, написала еще одно письмо Байдену, в котором вновь поднимает эту тему. Она пишет, что Ермак собирается назначить политическую персону главой Генпрокуратуры и этот человек будет мешать Клименко работать. Во-первых, как ты оцениваешь то, что до Байдена доходят такие вещи, а во-вторых, сам вопрос, который она поднимает по сути — сможет ли работать нормально Клименко, если его руководителем будет Костин?

— Спартц не пишет ничего нового, чего Джо Байден не знает или чего не знает его департамент. В настоящее время в Госдепе бывший департамент Восточной Европы работает исключительно по украинским вопросам. Раньше он приоритетно работал над изучением России. Сейчас добавился более глубинный анализ происходящего у нас, поэтому все там прекрасно понимают, что Офис президента, господин Ермак снова поставил стопроцентно своего человека на должность, критическую в процессе становления правосудия. Среди полномочий генерального прокурора не только подавать все представления на народных депутатов и все следственные действия в отношении народных депутатов согласовывать — мы понимаем, каков риск, когда это представитель одной политической силы, у нас уже такие случаи были, когда по отдельным депутатам Слуги народа дела даже не начинались. А почему? Потому что даже для того, чтобы начать сбор доказательств, нужно разрешение генерального прокурора. Это «слуги» придумали как якобы отмену неприкосновенности. Такого нигде нет в мире, только у нас.

Будет ли мешать Костин работе Специализированной антикоррупционной прокуратуры? Даже не желая этого — да. А, скорее всего, его попросят это делать. То есть у нас будет и дальше выборочный подход, где для своих — все, для остальных — закон. Другой вопрос, в какой степени Генеральная прокуратура позволит САП работать самостоятельно? У Специализированной антикоррупционной прокуратуры даже своей приемной нет де-факто. Документы поступают на Резницкую, а затем идут уже в САП. В промежутке может быть достаточно продолжительный период. Могут вообще исчезнуть по дороге, потеряться. И это неоднократные случаи. Говорят, в театре главный человек — сидящий в гардеробе. Это кажется такой мелочью, а по факту — огромная проблема.

Андрей Костин / Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Другой момент: уехал руководитель САП в командировку, и не его заместитель будет решать вопрос, а генеральный прокурор по большинству дел будет решать. И в этот момент можно какое-нибудь важное дело, например, уровня Авакова — оп-па! — и закрыть. Поэтому есть нюансы, и я убежден, что и дальше будет продолжаться противостояние САП с Офисом генерального прокурора, где стопроцентно будут люди Ермака, Татарова.

Говорили, что первым тестом господина Костина будет — назначит ли он Клименко. Этот вопрос уже решен, и решен далеко не Костиным. И то, что Костин так оперативно стал генеральным прокурором, хотя поначалу была тактика держать [и.о. генпрокурора Алексея] Симоненко как можно дольше, — это непонимание наших международных партнеров: как может и.о. назначать руководителя САП, ведь вы обещали нам его назначить до конца месяца?

Огромный вопрос по господину Костину будет — а уволит ли он Симоненко? Потому что это «смотрящий» в прокуратуре от Офиса президента. Это человек, подписывавший все политические дела. И это фактически человек, который при Венедиктовой решал все критические вопросы в прокуратуре. Не Венедиктова, а Симоненко. Он остался в наследство, и если Костин его оставит, а я очень надеюсь, что у него есть карт-бланш на формирование группы заместителей, то это будет большой вопрос. Я сомневаюсь. Думаю, что и дальше рулить Генпрокуратурой будет Симоненко, а Костин будет…

— Украшением стола?

— Не могу сказать, что это украшение, но будет такой витриной. Витрина ведь может быть и красивая, и не очень — просто такое лобовое стекло тонированное, чтобы ничего не было видно. А внутри что творится — решает Симоненко и иже с ним. Ну, на самом деле — Татаров.

— Ты говоришь о стекле, за которым не видно, что происходит внутри. Я за день до назначения генпрокурора смотрела брифинг Неда Прайса, спикера Госдепа. Это был обычный брифинг, ему начали задавать вопросы, в том числе и об Украине. Когда дошло до вопроса коррупции, один из журналистов начал его «доковыривать» вопросами об украинском антикоррупционном прокуроре. И это было в стиле — «кандидат победил в декабре, сейчас уже июль, а они до сих пор не могут назначить, где декабрь, а где июль, сколько ваши украинские партнеры будут тянуть?». И Прайсу было очень неприятно на это отвечать. Это к слову, что там все знают и все понимают. И если журналисты спрашивают это у представителя Госдепа, то это влияет на избирателей, это влияет на общественное мнение, настроения и готовность помогать нам, передавать нам оружие. У меня вопрос: неужели в ОП этого не понимают? Как они могут это игнорировать? Им все равно?

— Помню показательную фразу Зеленского, когда он вернулся из Штатов. Я не дословно скажу, но примерно звучало так: они все о нас знают, местами даже слишком много.

То есть они все прекрасно знают — я и о наших международных партнерах, и о нашей власти. Но как бы это сказать… HIMARS для украинских военных очень нужны. Они очень важны, они гарантируют победу. Но они не гарантируют сохранность людей в кабинетах. В этом случае частный шкурный интерес моментами превалирует над национальными интересами. И это весьма небезопасно. Я уверен, что это не уровень Зеленского. Скорее всего, он просто на этот уровень не опускается, потому что а) нет времени, и б) что важнее — нет желания, он полностью делегировал это Андрею Ермаку. А Андрей Ермак окружил себя людьми формата «Yes, ma’am!» — то есть «все, что скажете, мы сделаем, вопрос только, есть ли у нас револьвер и 10 штук баксов». Иначе говоря, дайте нам средства, а мы добьемся результата. И вот эти люди — я имею в виду Татарова, [директора ДБР Алексея] Сухачева, исполнителей в экономике — для них самосохранение важнее, чем потеря нескольких украинских городов. К сожалению, так видится.

Я не могу ни обвинять, ни на 100% утверждать, но ответ на твой вопрос, почему так происходит — потому что свое кресло есть свое кресло. К сожалению, во многих кабинетах власти, особенно после того, как украинским Вооруженным Силам, территориальной обороне с помощью волонтеров и общества удалось отбросить россиян от Киева, вернулось это чувство «усидчивости». Там не горит, а здесь — главное, чтобы мое комфортное кресло было подо мной.

И здесь вопрос в том, насколько международная помощь будет критической. Потому что оружие — да, важно, но надвигается другая проблема, которая уже очень четко видна в обменниках: у нас не хватает денежной массы, ресурса для того, чтобы выплачивать военным, покрывать социальные нужды. И опять же, другого варианта, как идти к партнерам и просить не ссуды, а фактически гранты на конкретные нужды, нет. Международные партнеры, понимая, что мы завтра к ним придем и скажем: у нас дыра в Пенсионном фонде, нам нужно ее закрыть, иначе начнутся очень плохие процессы внутри страны, на контролируемых территориях, и России будет гораздо легче из-за внутренних беспорядков — они говорят: ок, мы за, но покажите нам механизмы контроля, покажите нам, пожалуйста, как антикоррупционные органы не будут допускать, чтобы вес кресла перевешивал национальный интерес. Поэтому так долго длилась процедура назначения прокурора САП и поэтому так быстро прошла процедура назначения генерального прокурора — потому что еще неделю назад «план капкан» был совсем иным: оставляем Симоненко как можно дольше исполняющим обязанности, подвешиваем Клименко, которого назначит и.о. генпрокурора, потому что в любой момент можно подвергнуть сомнению это назначение. Но когда в неофициальных коммуникациях международные партнеры спросили: «А правда, что у вас руководителя САП может назначить только полноценный генеральный прокурор?» — ответ «ой, нет, это не совсем так» уже не срабатывал. Поэтому то, что у нас сегодня генпрокурор Костин, — во многом произошло благодаря той огромной работе, которая проведена по назначению руководителя САП.

А те вопросы, которые задают нашим партнерам о прокуроре САП на их пресс-конференциях… Я, конечно, в восторге от того, что Украина становится объектом обсуждения на пресс-конференциях высших лиц США, но мне бы очень хотелось, чтобы Украина была там субъектом. Когда журналисты поздравляли бы свою власть с тем, что она помогает Украине, а Украина отвоевывает свои территории и одновременно, несмотря на сложные условия, продолжает проводить реформы. У нас, к сожалению, пока постоянные попытки сказать: ну что вы от нас хотите? Мы ведь воюем. Так не сработает. Те ребята, которые воюют, а у меня очень много друзей-военных, и, к сожалению, уже не все вернутся, начинают разговоры с вопроса: а что у вас? И заканчивают словами: вы там держитесь, потому что нам очень важно, чтобы то, что у нас здесь каждый день гибнут, получают ранения, не было бессмысленным.

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