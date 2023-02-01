«Это попытка отмазать». Что стоит за волной обысков среди знаковых персонажей украинской политики и важных чиновников — интервью NV 1 февраля, 19:38 Эксклюзив NV Бюро экономической безопасности и СБУ провели обыск в доме Игоря Коломойского по делу о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте на 40 млрд гривень (Фото:DR)

Начало "весенних посадок" или попытка поразить американских и европейских инспекторов, — как сегодняшние обыски и увольнения оценивает Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.



1 февраля по Украине прокатилась настоящая волна антикоррупционной борьбы. Как сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, началась операция «весенние посадки» в госвласти. «Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться», — сообщил он.

Видео дня

Утром представители СБУ и Бюро экономической безопасности ( БЭБ) обыскали дом бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в Укртатнафты и Укрнафты. Позже в СБУ официально сообщили — речь идет о расследовании 10 эпизодов схемы по присвоению и отмыванию 40 млрд грн бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. Эксруководителей компаний (обе национализировали 7 ноября 2022 года) подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные структуры, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов. По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров — то есть, Коломойского и Ко.

А к бывшему главе МВД Арсену Авакову приходили с обысками представители СБУ и Госбюро расследований (ДБР), — по делу падения вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД. Они смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставляла Украине вертолеты. В частности, H-225, на котором разбился министр внутренних дел и его заместители.

СБУ устроила обыски и у Вадима Столара, народного депутата запрещенной ОПЗЖ, киевского бизнесмена-застройщика. Позже в Службе объяснили, что они расследуют причастность строительных компаний Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей.

«Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу, — заявил по поводу сегодняшних действий своих подчиненных глава СБУ Василий Малюк. — И яркое свидетельство этому — массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!».

Одновременно Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю руководителя госпредприятия Промоборонэкспорт Владимиру Терещенко. По данным источников УП, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107,8 млн грн и по обеспечению подразделений ВСУ некачественными бронежилетами в количестве 5,7 тыс. шт. Подозрение Шаповалову объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. Подозрение Терещенко, являющегося заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО, объявлено по факту завладения путем злоупотреблений и служебных подлогов госсредствами в размере $1,3 млн.

ГБР еще и обыскало руководство столичной налоговой — Оксану Дутий, исполняющую обязанности председателя: ее разоблачили в многомиллионных сделках.

Ко всему сегодня же Кабмин уволил руководящий состав таможни: и.о. главы Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко, его первого заместителя Александра Щуцкого и заместителя Руслана Черкасского.

Что произошло и почему украинские власти столь активно и одновременно решили искоренить коррупцию в стране? Об этом NV побеседовал с Виталием Шабуниным, председателем правления Центра противодействия коррупции.

Обыски у Коломойского, Столара, Авакова, представителей Государственной налоговой службы, подозрение трем фигурантам скандала с закупками продуктов для ВСУ, сообщения об увольнении руководящего состава Государственной таможенной службы. Что вам известно по каждой из ситуаций?

Топ-чиновники Министерства обороны получили сегодня якобы подозрения в коррупционных преступлениях от Офиса генпрокурора. Если это правда, это попытки отмазать этих чиновников. Есть решение Верховного суда и судебная практика, которая четко говорит: если преступление является коррупционным и попадает в подследственность Антикоррупционного бюро (НАБУ), то именно оно должно собирать доказательства и вместе с САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) вручать подозрение. И уже есть судебная практика: не признавать доказательства, собранные с нарушением этой процедуры. Именно так вышло в этом случае. Что же будет делать сейчас ГБР? Они попытаются очень быстро перекинуть дело в НАБУ, после чего оно, очевидно, «умрет», не дойдя до суда. Или «умрет» уже в суде, потому что есть уже судебная практика. Поэтому если все так, как писали медиа, это очевидная попытка отмазать Хмельницкого и Шаповалова, а не наказать их. Подозрения должен не Офис генпрокурора вручать, а Антикоррупционная прокуратура.

Двигаемся дальше. Что касается фискалов, то же самое. Если все так, как говорится в сообщениях, то там тоже коррупционные преступления, соответственно, аналогичная история: красивая картинка с нулевым результатом в будущем. Относительно Коломойского: здесь, похоже, действительно подследственность БЭБ, соответственно, имели полное право это делать. Единственное, о чем я предостерегаю: красивые картинки из обысков ничего не значат. Пока человеку не вручат подозрение, это все пиар.

Относительно обысков у Авакова, он прокомментировал [что правоохранители просмотрели старые документы относительно вертолетов — в связи с гибелью в недавней авиакатастрофе руководства МВД], мне пока нечего добавить.

По Вадиму Столару, у которого будто провела обыски СБУ: если они действительно касаются «финансирования терроризма», это их подследственность, и если будет это доказано, то проблем нет.

Может ли все это быть реакцией на создание американцами инспекции, которая будет следить за использованием помощи от США и отслеживать подозрительные действия с такими деньгами?

Новая инспекция не создана. Приезжали три генеральных инспектора, которые были ранее, от американских агентств. Генинспектор от Пентагона, генинспектор Госдепа и генинспектор USAID. Это не что-то новое, просто отныне эти офисы генинспекторов будут контролировать еще и расходы американской помощи в Украине, используя свои аналитические возможности, возможности их правоохранительной системы, а также информацию от разведсообщества, которая состоит из 17 организаций. Они расширят свой штат для того, чтобы работать над помощью Украине.

Но мы должны понимать, что задача этих людей — не наказать украинских коррупционеров, хотя они, безусловно, будут работать с Антикоррупционным бюро. Их задача — проинформировать конгресс о том, есть ли злоупотребления со стороны украинского правительства с американской помощью. И здесь в чем опасность? Если, не дай бог, в их отчете такая информация будет, то для нас, с точки зрения получения американской помощи, это огромная проблема. Поэтому у меня огромная просьба к украинскому правительству и к Офису президента: не надо. Реакция на любые сообщения о коррупции должна быть мгновенной, потому что американцы понимают украинское «наследие», и они смотрят не так на ошибки, которых не может не быть, как на реакцию системы на ошибки. Вот это ключевой показатель. Не может быть такого, что министр обороны 4 дня рассказывает о том, что завышенные цены на еду вдвое — это случайность и техническая ошибка. Так не должно быть. Поэтому у меня просьба к украинскому правительству понять важность адекватной и, главное, быстрой реакции.

Может быть, все это происходит из-за того, что 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС?

Послы ЕС тоже в курсе наших реалий.

Чем, в итоге, может быть обусловлен такой шквал обысков и анонсированные увольнения?

Я не знаю, что в головах у власти. Не бывает такого, чтобы аж в таком количестве интересных для общества дел произошли процессуальные действия в один день. Это спланированное действие. Соответственно, оно должно иметь какой-то мотив. Каков этот мотив — понятия не имею. Если этим мотивом является попытка поразить генинспекторов, то это не удастся точно. Там опытные профессиональные люди, всю жизнь отдавшие аудиторству и правоохранительной деятельности, их таким цирком точно не поразишь. И вот их «стаф» [руководитель] очень хорошо разбирается в нюансах украинского УПК. Историю с фискалами и с должностными лицами Минобороны они точно поймут, чья это подследственность и почему эти дела бесперспективны.