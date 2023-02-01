«У Резникова — два крутых залета». Скандалов с Минобороны будет больше — интервью NV с Виталием Шабуниным 1 февраля, 18:41 Эксклюзив NV Виталий Шабунин (Фото:НВ)

В январе Министерство обороны Украины, которое возглавляет Алексей Резников, попало в два громких скандала.

Первый связан с закупкой еды для Вооруженных сил Украины, второй — вокруг Александра Лиева, одного из чиновников Минобороны, из-за пророссийских взглядов и активности предыдущих лет.

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Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в интервью Radio NV предупредил, что эксперты знают больше скандалов, связанных с Минобороны и Резниковым.

— Послы стран группы Большой семерки призвали одобрить государственную антикоррупционную программу. Почему это сейчас очень важно во время войны? Связано ли это с получением военной помощи и какие проблемы на этом пути?

— Наибольшей проблемой является Кабинет Министров, который до сих пор этого не сделал. Здесь очень простая проблема — одобрить должен Кабинет Министров.

— Может, не успевают?

— Что-то они затягивают. Они уже раз не могли одобрить, отправили на доработку и вот второй подход сейчас.

Почему об этом так говорят международники, Большая семерка? Потому что люди привыкли работать системно. Когда есть план, что делать, ты понимаешь, какие шаги, кто должен сделать и можешь с них спрашивать. В этом самая большая и, пожалуй, единственная важность этой антикоррупционной программы.

Почему? Потому что антикоррупционная программа — это не решение, это план и перечень этих решений. Например, в антикоррупционной программе должен быть пункт (останется ли он — увидим) о том, чтобы укрепить независимость Антикоррупционной прокуратуры. Ну это просто декларативный пункт. Чтобы этот пункт реализовать, нужно принять закон, защищающий руководителя Антикоррупционной прокуратуры. И надо в законе так прописать, чтобы его было очень тяжело уволить. Сейчас очень просто.

И когда есть эта программа, то Большая семерка (американцы, бриты, европейцы) могут спрашивать нас: «Друзья, вы же сами это приняли. Когда будет закон?».

Так же о выборности генпрокурора, об электронном декларировании и многом другом. Но антикоррупционная программа — это не панацея, это перечень того, что нужно сделать. А делается это отдельными нормативными актами.

— Какой баланс должен быть, чтобы ситуацию с защищенностью должностного лица не довести до абсурда, который мы наблюдали не раз в нашей политике? К примеру, руководитель Конституционного Суда Тупицкий. Вся страна видела, что Конституционный суд не работает. Он настолько защищен, что человек независим от всего, что происходит в государстве. Или даже те же судьи ОАСК. Говорили: у нас нет Высшего совета правосудия, ничего никто не может сделать.

— Максимальная защита должностного лица всегда должна идти в паре с честным конкурсом для его избрания. Если у нас есть политическое назначение или нет честного конкурса, то, очевидно, нельзя его защищать от увольнения, 100%.

С антикоррупционным прокурором у нас есть честный конкурс. Вся страна видела, как этот конкурс пытался сломать офис президента. Не удалось. И теперь мы видим результаты работы этого прокурора: народным депутатам Слуги народа — подозрения, замминистра — на 400 тысяч долларов взятки. Видим реальную работу. Соответственно, скоро ему прилетит и власти попытаются его снять. А уволить его можно простым приказом генерального прокурора после решения дисциплинарной комиссии, находящейся под генеральным прокурором.

— Но наши партнеры, которые помогают Украине, тоже наблюдают за этими процессами. Если человек на своем месте, если у нас начинается борьба с коррупцией, то, очевидно, это приведет к негативному результату, если его даже из Офиса президента возьмут и уберут.

— Да, но мы не можем постоянно полагаться на эту переговорную историю. У нас должна быть институциональная защита, прописанная в законе. И мы же не хотим для руководителя Антикоррупционной прокуратуры какой-то заоблачной защиты: ровно такой же, как для Антикоррупционного бюро. Просто уравнять их в защите.

— А в чем эта защита?

— Например, нельзя уволить простым большинством в парламенте. Или мы прописываем специальные основания для увольнения. Не может быть такого, что дисциплинарная комиссия, которая под генпрокурором, увольняющая обычных прокуроров, может [найти] основания для увольнения руководителя Антикоррупционной прокуратуры. Это ведь не рядовой прокурор, он расследует не рядовых людей. Народные депутаты Слуги народа — не рядовые люди. Заместитель министра на 400 тысяч долларов — не рядовой человек. Министерство обороны с их историями тоже не рядовые люди.

Там, где есть честный конкурс, где есть результат, должна быть адекватная защита от попыток политического увольнения.

Речь же не о том, чтобы сделать руководителя Антикоррупционной прокуратуры таким, которого нельзя снять. Этого тоже не нужно. Надо просто сделать невозможным политическое увольнение, об этом идет речь. Если суд признает его виновным в уголовном правонарушении, в преступлении, очевидно, нужно его увольнять. Тоже не до абсурда доводить. Но и не решением генпрокурора по представлению его же ручной прокурорской дисциплинарной комиссии.

— Вы уже упомянули Министерство обороны. Пожалуй, сейчас многие чиновники напряглись. Министерство обороны, Министерство инфраструктуры — все это выглядело неприятно, скажем так. А выводы сделаны сегодня?

— Нет. Вы ведь о скандале по закупкам еды? О переплате в два-три раза в продукты. На контракте в 13 миллиардов, по нашим скромным подсчетам, хотели переплатить четыре миллиарда? 30% коррупционной переплаты. У Януковича было 35%, немного не дотянули.

— Эволюционирует страна (иронично — Ред.).

— Да. Из хорошего: по этому контракту точно не украдут.

Министр [обороны Алексей Резников] сначала сказал, что это была одна ошибка только на яйцах. Когда ему показали: смотри, друг, пограничники закупают те же продукты вдвое дешевле, он был вынужден признать, что там больше технических ошибок в ценах. А уже сегодня министр сказал, что вообще контракт не видел.

— Но ведь уволили тех, кто видел контракты. Дальше должен развиваться процесс, нужно разбираться.

— Давайте подискутируем: достаточно ли увольнения? Возьмем два примера — правильный и неправильный.

— Пример правильный: знаете, сколько прошло между тем, что детективы Антикоррупционного бюро взяли заместителя [министра инфраструктуры Александра] Кубракова и позицией ведомства о том, что этот заместитель будет уволен?

— Достаточно быстро.

— Час. Вот это правильная позиция. И на следующее утро Кабмин его уволил, вопросов к Кубракову нет к этому кейсу.

Резников: день молчит «это все провокация, журналиста в СБУ и есть одна техническая ошибка». Ему на следующий день вываливают очередные доказательства: «Вы знаете, да, пожалуй, ошибок больше». На четвертый день он не увольняет ответственного заместителя, тот уходит в отставку. И позиция Минобороны у них на сайте: «Такой честный человек, он на себя берет, на свою честную грудь, чтобы отвести удар от Минобороны». Это реальная коммуникация Минобороны.

— «Здесь видите, какая ситуация, пока нет приговора суда»…

— Вам будут так всегда и говорить.

— «Честный человек, чтобы снять напряжение в обществе, написал заявление».

— Да, мы это едим, общество. Я такое не хочу есть.

У Кубракова как-то хватило ума, совести за час уволить фактически. А там четыре дня защищали и сейчас продолжают схему защищать.

Я вам скажу больше. Они хотят сделать так, чтобы в накладных, которые получают воинские части, принимая продукты, не было цен на продукты. Чтобы не раздражать солдат и чтобы мы не могли там это достать. Как вам такое решение Минобороны?

— Если есть смета с общей цифрой, а нет разбивки по пунктам, значит, воруют.

— Поэтому именно этот скандал с Минобороны не закрыт.

Новый скандал с Минобороны. И я вам скажу, скандалов с Минобороны будет больше. Почему? Потому что мы все (и экспертные общественные организации, и журналисты-расследователи) многое знаем о залетах Минобороны, прямо много. Мы себя все сдерживали, потому что есть между нами (между властью и медиа) такое негласное соглашение: мы не критикуем и не рассказываем так много, как это до войны делали, пытаясь это решить непублично. А вы как власть непублично решаете. А если что-то всплывает, какой-то публичный скандал, вы сразу реагируете так как Кубраков, а не четыре дня ждете, пока мы вас заставим через медиа, через давление.

Резников сделку нарушил. Соответственно сейчас все, что эксперты знали (а знали мы, холера, много) польется наружу. И у меня вопрос к Банковой: а зачем ждать?

— Вы Кубракова вывели из-под удара, потому что он быстро…

— Ну, как вывели, там расследование дела.

— Тогда к вопросу об ответственности. Министр — это политическая фигура. Он имеет право не контролировать всю ситуацию, не владеть какими-то вопросами, например? Судя по тому, как вы отозвались о Кубракове, министр отреагировал, но он отреагировал уже на финальной стадии. То есть, он не погружался так глубоко в вопрос закупки генераторов.

— Я сейчас не оцениваю, что было до этого и как надо было бы по-другому. Я оцениваю именно факт реакции. Систему характеризует не так ошибка (в любой системе есть ошибки), как реакция системы на ошибку. И наши западные партнеры, прежде всего, смотрят на реакцию власти на ошибку.

Так вот реакции на ошибку, очевидно, в одном и другом случае противоположны. Соответственно, оценка действующих лиц противоположна. Не во всем, именно в этих делах.

Мог ли не знать Резников о переплате на контракте в 13 миллиардов, 30-процентной переплате? Я не представляю, как этого не знать. Там же цены. Это не какая-то сложная техника, это картофель, яйца, свекла, все знают эти цены. Предположим, он не знал. Тогда у меня к компетенции вопрос, это будет отдельный трек…

— Слушайте, человек был занят Рамштайнами, переговорами с партнерами, мы просто пытаемся разобраться.

— Контракт был подписан за месяц до Рамштайна, это был конец прошлого года. Допустим, не знал. Журналистское расследование выходит, все расписано. На следующий день Минобороны защищает схему. Это как объяснить? Не знал министр гремевший на всю страну скандал, не разобрался за сутки с историей? Почему через сутки это «техническая ошибка», а через трое суток под давлением доказательств «да, есть проблема, будем как-то решать» и принимает отставку заместителя? Что-то не клеится, верно?

— Давайте возьмем времена Януковича. Когда я подозреваю, что у министров был план по сбору денег на левых потоках. Я надеюсь, что такие задачи сейчас перед министрами не ставятся.

— Тогда зачем министр это защищает? Я не оцениваю, такова ли задача. Я не понимаю, как в очевидной схеме дальше защищать и схему, и исполнителей, и себя выгораживать.

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Честной была бы позиция: друзья, облажались, реально облажались, ответственные уволены, вот наше решение. А не четыре дня защищаем, отмазываемся, врем, а потом еще предлагаем решение, которое делает хуже. Правда, что-то не так?

Мы же, как ЦПК, в начале были очень мягкими по отношению к Резникову. Жесткость нашей позиции сейчас определена не ошибкой, а его реакцией на ошибку. Сейчас посмотрим реакцию в сегодняшнем скандале. И это не последний скандал.

— Звучит как предупреждение.

— Власть знает, потому что через неделю, через 10 дней они имели историю этого расследования, они о них знали. Несколько групп сделали все возможное, чтобы власти разрулили эту проблему без публикаций.

— Интересно это звучит: власть знала, что мы знаем. Это любопытная формула.

— Мы им показали.

— Меня всегда удивляло, откуда в нашей стране берутся чиновники, являющиеся профессионалами широкого профиля? От туризма до Министерства обороны, работая еще где-то на должности общественного вещателя. Я сейчас говорю об Александре Лиеве в частности. Это либо человек чрезвычайно талантливый, родившийся для того, чтобы управлять процессами на разных участках и в разных министерствах, либо у нас нет этого ряда запасных. Вы опубликовали информацию об Александре Лиеве, а там кроме всего еще и намек об угрозе национальной безопасности, я так понимаю.

— О Лиеве: в Министерстве обороны, начиная с лета. Оружейные контракты подписывает Александр Лиев. Руководство Минобороны сделало его временным исполняющим обязанности соответствующего департамента. Человек подписывает и знает все оружейные контракты: у кого что покупаем, куда это доставляется, какие комплектующие покупаем на какой завод, где этот завод размещает свои производственные мощности… Знает все об оружии и его комплектующих.

Этот человек, для вашего понимания, в 2006 году организовывал блокпосты, которыми останавливали украинских моряков, чтобы те не могли зайти на украинские маяки, занятые в это время российскими войсками.

— А это серьезное обвинение, есть подтверждение этому?

— Есть прямо линки на медиа, которые публиковали. И мы же переопросили свидетелей. Крымские татары сейчас в Киеве.

Окей, 2006 год, ну бес попутал парня, ну бывает, покаялся.

2014 год. Я обнародовал видео, где этот человек говорит, что «ментально мы русские» и оправдывает оккупационный крымский «референдум». А потом спокойно заходит в здание правительства АР Крым, которое к тому времени уже оккупировано российскими солдатами. Какое совпадение? А дальше его цитата о том, что «я готов помогать новому министру, все расскажу, все покажу».

— Новому — это российскому, оккупационному?

— Российскому, оккупационному министру.

— Может, он Штирлицем хотел туда устроиться?

— Сейчас этот человек подписывает подавляющее большинство оружейных контрактов. А помните, министр обороны всем рассказывал о создании супер-пупер закупочного агентства по стандартам НАТО? Так вот это агентство не закупает. Закупает господин Лиев, вернее подписывает.

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— Как это можно объяснить?

— Возможно, это агентство (документы же засекречены) что-то там немного и купило. Но точно очень мало, по сравнению с бюджетом, который подписывает Лиев.

— Чиновник высокого ранга должен проверяться Службой безопасности Украины. Как может произойти такая история?

— Здесь не надо проверять, это все в гугле. Это не какая-то супер спрятанная история, ты фамилию вбиваешь и первое, что видишь… Он же это рассказывал о «референдуме» Громадському или Суспильному, видео есть. Это гуглится, не надо где-то искать.

Не нужно искать глубоко. Конечно, нужно проверять. У меня в посте есть видео человека, защищающего крымский оккупационный «референдум». И этого не знал Резников? Он не проверил в гугле человека, которого они назначают подписывать оружейные контракты?

— Открываю Википедию и читаю: Лиев Александр Сергеевич, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, исполнительный директор ПАО НСТУ (Национальное общественное телевидение Украины). Национальное общественное телевидение Украины представляете, какой диапазон? Крымский политик, экс-министр туризма АРК, первый заместитель генерального директора НТКУ (Национальной телерадиокомпании Украины); советник министра аграрной политики Алексея Павленко, эксперт туристической отрасли. И сейчас в Министерстве обороны. Диапазон вот такой. Или у нас действительно не хватает талантливых исполнителей, или что-то другое…

— Маленький анонс, на ваш вопрос ответ. Люди такого широкого профиля на чиновницких должностях, как Лиев — это преимущественно (не всегда, но) люди талантливы в том, что умеют «решать вопросики».

— Мы с вами вспоминали времена Януковича, там это было.

— Да он же оттуда.

У меня просьба к Резникову, потому что это его подчиненный, и в Офис президента по Резникову. Давайте не принуждать нас публиковать всю информацию, которую мы знаем о Лиеве и его деятельности в Минобороны. Вот давайте до этого не доводить, правда, друзья. Это вредит стране. Поэтому вы потихоньку его убираете.

— Потихоньку уже не выйдет.

— По-моему, это второй залет, очень крутой и сильный залет Резникова. И мы больше знаем.

— Здесь уже и Служба безопасности Украины должна войти в гугл, я так понимаю.

— Должна была сделать это очень давно, когда его назначали, это было лето. Это ведь не какая-то должность, это временный исполняющий обязанности руководителя департамента, который подписывает оружейные контракты. Мы — воюющая страна. Это как бы важная история, где нужно было хотя бы загуглить.

— И здесь есть деморализующий фактор, потому что миллионы украинцев как к этому относятся? Оказывается, возможны такие кульбиты, что не мешает оказаться на должности, где подписываются очень важные документы. Зачем? Вопросы. Я надеюсь, мы будем получать ответы на эти вопросы…

— Ну, хотя бы комментарий министра обороны на этот счет. Я бы предпочел, чтобы этот комментарий был оформлен заявлением об отставке, но пусть хоть как-то это объяснит.

— Экс-чиновника Генпрокуратуры Суса приговорили к девяти годам колонии. Я понимаю, что это суд первой инстанции, очевидно, будут апелляции и все прочее. Это положительный сигнал?

— Это прекрасно, ключевой прокурор решала времен Порошенко-Грановского. Передаю приветы прокурорам-решалам Татарова сейчас. Это вас ждет так же.

— Но почему это столько лет длилось?

— Уголовный процесс, потому что его взяли еще до создания ВАКС.

— Шансы на то, что Сус будет подавать апелляцию…

— Искренне желаю ему удачи.

— С такой иронией говорите.

— Конечно (смеется — Ред.).

— То есть дело столь очевидное?

— Там по совокупности преступлений, желаю ему успехов. Иронично, чистая ирония.

— И очень коротко об эффективности Высшего антикоррупционного суда.

— Он может быть гораздо более эффективным, если парламент изменит процедуры. Очень затягиваются дела из-за злоупотребления стороной защиты, процессуальных сроков. Это все можно и следует делать быстрее.