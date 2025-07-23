«Когда принимался перед полномасштабным вторжением (за два года, если не ошибаюсь) закон об оборонных закупках, — который наконец был принят, он был не блестящий, не до конца доработанный, но в любом случае был лучше, чем та законодательная база, существовавшая до этого, — огромное количество антикоррупционных, общественных и других активистов выламывало нам руки, чтобы все оборонные закупки были прозрачными, через Prozorro, чтобы мы знали гриф секретности (СС, С и даже ДСП) по всем закупкам, включая летальное оружие. Лично я провел часы, убеждая их: если это произойдет, то непонятно, какого черта россиянам держать ФСБ или ГРУ. Они просто могут открыть наши реестры и, в принципе, уволить половину своих сот00рудников, уволить всех своих агентов», — рассказал Рахманин в эфире Radio NV.

По его словам, в итоге часть услуг и работ предприятия ОПК были вынуждены закупать через тендеры на Prozorro и на тот момент в этом не видели никакой проблемы.

«Но проблемы появились в феврале и марте 2022 года. Потому что россияне, прекрасно зная, где находится большое количество предприятий на территории Украины, не до конца знали, какие из них живы, какие из них работают. Так вот они просто заходили в наши реестры и смотрели: если они закупают сырье, оборудование, проводят ремонты, значит они работают. И именно туда прилетело в марте и феврале. И самые большие потери у нас были из-за прозрачности. Это не значит, что к прозрачности не надо стремиться. Не надо делать ее самоцелью, потому что она разрушает», — заявил нардеп.