Для обличителей коррупции хотят ввести автоматические выплаты: НАПК предложило изменения в законодательство

Глава НАПК Виктор Павлущик и первый обличитель коррупции, который получил вознаграждение в октябре 2024 года (Фото: nazk.gov.ua)

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью Radio NV заявил, что его ведомство предложило изменения в законодательство, чтобы выплаты обличителям коррупции осуществлялись автоматически и их не нужно было долго ждать.

В эфире Radio NV Павлущик отметил, что статус обличителей коррупции пока получили около 150 человек.

Он также рассказал, что НАПК запустило портал обличителей, на котором они могут подавать заявления и обращения относительно коррупционных правонарушений.

«К этому порталу подключено уже около восьми-девяти тысяч организаций, в основном высшего уровня общегосударственного и высшего уровня в регионах. Планируется подключение к более 90 тысячам организаций, предприятий, учреждений, действующих в Украине в целом, для того, чтобы все имели возможность доступа, все имели возможность сообщать о коррупции», — сказал глава НАПК.

Павлущик напомнил, что первые две выплаты обличителям коррупции были осуществлены в 2024 году.

«Национальным агентством также разработаны соответствующие изменения для нормирования законодательства, перевода к однотипности определения обличителей как в уголовном, так и уголовно-процессуальном законодательстве, так и непосредственно в законе о предотвращении коррупции (там есть определенные разногласия). А также нормирования процесса автоматической выплаты вознаграждения обличителям в будущем. Потому что есть два вознаграждения обличителям, которые были, уже мы их реализовали в 2024 году с помощью сотрудничества с Минфином, Госказначейством и Кабмином, но желательно, чтобы законодательством был предусмотрен способ автоматического расчета этих средств и выплаты в короткий период времени», — заявил глава НАПК.

В июне 2024 года общественный активист, бизнесмен и в прошлом — внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко в интервью Radio NV заявил, что ни один обличитель коррупции не получил вознаграждение, которое обещал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон об обличителях коррупции, которые могут получать вознаграждение, которое может составлять до 10% от суммы возмещенных убытков, однако, не может превышать размер 3000 минимальных заработных плат, президент Владимир Зеленский подписал еще в ноябре 2019 года.

Первое вознаграждение обличителю коррупции НАПК выплатило в октябре 2024 года.