Бывший муж Поклонской: ГБР задержало работавшего на РФ главу фракции ОПЗЖ в горсовете Мариуполя 14 апреля, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Когда РФ начала бомбить Мариуполь, злоумышленник сбежал в Одессу (Фото:ГБР)

Украинские правоохранители разоблачили главу фракции прокремлевской партии ОПЗЖ в городском совете Мариуполя в сотрудничестве с российскими оккупантами.

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Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Госбюро расследований.

Как рассказал источник НВ в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Клименко, который является бывшим мужем крымской коллаборантки Натальи Поклонской.

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По данным следствия, он осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку кремлевского режима.

«Этот политик прошел „тернистый“ путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской до руководителя Мариупольской фракции ОПЗЖ. Он стал рупором кремля на востоке — выступал за восстановление экономических связей с Россией», — заявили в ГБР.

Кроме того, накануне российского вторжения 24 февраля Ищенко разместил у себя в Facebook на пост с призывом к свержению действующей украинской власти.

Злоумышленника задержали в Одессе, куда он сбежал из Мариуполя, когда российские войска начали бомбить город.

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