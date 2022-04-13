Возле Мариуполя находятся более 10 тысяч российских солдат — Резников 13 апреля, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Российские военнослужащие в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что возле Мариуполя находятся более 10 тыс. российских солдат, которые пытаются захватить город.

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Об этом он сказал иностранным журналистам во время посещения разрушенного российскими захватчиками города Гостомель Киевской области.

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Глава оборонного ведомства отметил, что украинские военнослужащие продолжают защищать Мариуполь.

«Они до сих пор воюют и сдерживают их очень большие (силы — ред.) — более 10 тысяч российских солдат находятся возле Мариуполя», — рассказал Резников.

11 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с защитниками Мариуполя поддерживают устойчивую связь.

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