Рада не назначила судей Конституционного суда

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Процедура назначения судей длится около часа. Сначала депутаты голосуют за кандидата, набравшего пять баллов — если он получает не менее 226 голосов, его назначают.

Затем голосуют за кандидата с 4 баллами. Если ни один из них не набирает необходимого количества голосов, проводится рейтинговое голосование между двумя кандидатами, имеющими по 3 балла.

Ранее консультативная группа экспертов, которая оценивает кандидатов на должности судей Конституционного суда, обвинила Раду в затягивании назначения судей.

Там напомнили, что 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики опубликовал разъяснение некоторых положений закона «О Конституционном Суде Украины» относительно статуса и деятельности консультативной группы экспертов.

По мнению экспертов, этим разъяснением Комитет в очередной раз пытается публично переложить ответственность за почти пятимесячную задержку назначения судей Конституционного суда на консультативную группу экспертов.

Сейчас Конституционный суд, который не имеет председателя и его заместителя, возглавляет Александр Петришин.

В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский уволил тогдашнего главу суда Александра Тупицкого, который в свою очередь обжаловал указ президента.

15 мая 2022 года у Тупицкого закончились полномочия судьи. ГБР расследует в отношении него ряд уголовных дел, в частности, из-за незаконного пересечения границы.

В январе 2025 года после одновременной отставки сразу трех судей Конституционный суд потерял кворум и не мог проводить заседания Большой Палаты и Второго сената. Продолжал работу только Первый сенат.

Сейчас в КСУ насчитывается 12 судей из 18 необходимых, рассмотрение дел заблокировано. В июне 2025 года Зеленский назначил судьей Конституционного суда Украины бывшего координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова, а в сентябре — Юрия Барабаша.