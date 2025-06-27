Зеленский назначил судьей КСУ экс-координатора ОБСЕ в Украине Водянникова

27 июня, 22:30
Президент Владимир Зеленский, 26 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 27 июня, назначил судьей Конституционного суда Украины бывшего координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова.

Об этом говорится в указе президента № 438/2025, опубликованном на сайте Офиса президента.

Как говорится в его заявлении на сайте ОП, Водянников работал начальником отдела европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции и юридическим консультантом проекта Всемирного банка Расширение доступа к рынкам финансовых услуг.

Также он был руководителем отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Водянников родился в Кременчуге Полтавской области. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности международное право. В 2002 году окончил Центральноевропейский университет в Будапеште и получил степень LL.M. (Legum Magister) в сравнительном конституционном праве.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Владимир Зеленский Конституционный суд Украины — КСУ Коррупция Война России против Украины

