Зеленский назначил судьей КСУ экс-координатора ОБСЕ в Украине Водянникова

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 27 июня, назначил судьей Конституционного суда Украины бывшего координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова.

Об этом говорится в указе президента № 438/2025, опубликованном на сайте Офиса президента.

Как говорится в его заявлении на сайте ОП, Водянников работал начальником отдела европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции и юридическим консультантом проекта Всемирного банка Расширение доступа к рынкам финансовых услуг.

Также он был руководителем отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Водянников родился в Кременчуге Полтавской области. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности международное право. В 2002 году окончил Центральноевропейский университет в Будапеште и получил степень LL.M. (Legum Magister) в сравнительном конституционном праве.