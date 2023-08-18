Одно из требований ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ
Конституционный суд (Фото:КСУ)
Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, подписал закон о порядке отбора судей Конституционного суда. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Зеленский назвал закон одним из ключевых для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении уже в 2023 году.
«Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз», — сказал он.
Верховная Рада приняла законопроект о конкурсном отборе кандидатов на должности судей КСУ во втором чтении 27 июля.
Еврокомиссия 17 июня 2022 года рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и выдвинула семь условий для начала переговоров о вступлении:
- реформа Конституционного суда,
- продолжение судебной реформы,
- антикоррупция, включая назначение руководителя САП,
- борьба с отмыванием средств,
- воплощение антиолигархического закона,
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
- изменение законодательства о нацменьшинствах.
17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет выполнить все семь условий Еврокомиссии до октября, но переговоры о вступлении начнутся до конца года.