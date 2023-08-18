Одно из требований ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ

18 августа, 01:09
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Конституционный суд (Фото:КСУ)

Конституционный суд (Фото:КСУ)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, подписал закон о порядке отбора судей Конституционного суда. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Зеленский назвал закон одним из ключевых для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении уже в 2023 году.

«Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз», — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/mLlvAFFzEi8

Верховная Рада приняла законопроект о конкурсном отборе кандидатов на должности судей КСУ во втором чтении 27 июля.

Еврокомиссия 17 июня 2022 года рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и выдвинула семь условий для начала переговоров о вступлении:

  • реформа Конституционного суда,
  • продолжение судебной реформы,
  • антикоррупция, включая назначение руководителя САП,
  • борьба с отмыванием средств,
  • воплощение антиолигархического закона,
  • согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
  • изменение законодательства о нацменьшинствах.

17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет выполнить все семь условий Еврокомиссии до октября, но переговоры о вступлении начнутся до конца года.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Конституционный суд Украины — КСУ Украина-ЕС Владимир Зеленский

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