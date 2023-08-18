Одно из требований ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ 18 августа, 01:09 Конституционный суд (Фото:КСУ)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, подписал закон о порядке отбора судей Конституционного суда. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Зеленский назвал закон одним из ключевых для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении уже в 2023 году.



«Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз», — сказал он.

Видео дня

Верховная Рада приняла законопроект о конкурсном отборе кандидатов на должности судей КСУ во втором чтении 27 июля.

Еврокомиссия 17 июня 2022 года рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и выдвинула семь условий для начала переговоров о вступлении:

реформа Конституционного суда,

продолжение судебной реформы,

антикоррупция, включая назначение руководителя САП,

борьба с отмыванием средств,

воплощение антиолигархического закона,

согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

изменение законодательства о нацменьшинствах.

17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет выполнить все семь условий Еврокомиссии до октября, но переговоры о вступлении начнутся до конца года.