Нардепы рассказали, как Рада будет 31 июля рассматривать новый законопроект Зеленского по НАБУ и САП

По словам нардепа Железняка, в Раде разослали повестку дня на 31 июля, где первым вопросом стоит закон о возвращении независимости НАБУ и САП (Фото: Офис президента Украины)

Новое заседание Верховной Рады, назначенное на 31 июля, начнется с рассмотрения законопроекта президента Владимира Зеленского о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Об этом 29 июля сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Его (законопроект — ред.) должны принять сразу за основу и в целом. Думаю, что голоса для этого будут», — заявил он.

Слова Гончаренко подтвердил и нардеп Ярослав Железняк.

«Депутатам разослали повестку дня на 31 июля, где первым вопросом стоит закон о возвращении независимости НАБУ и САП», — заявил он.

Однако, по словам нардепа Гончаренко, после голосования по президентскому законопроекту Рада 31 июля не окончит работу.

«Но после этого Рада не заканчивает работу. У нас в планах еще есть рассмотрение других законопроектов», — подытожил он.

Скандальный законопроект № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».

29 июля нардепы зарегистрировали четыре собственных законопроекта о независимости НАБУ и САП: