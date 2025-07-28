Перед рассмотрением закона о НАБУ и САП. Общественные организации и медиа призвали Верховную Раду возобновить трансляции заседаний

Более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале Рада и заблаговременно публиковать повестки дня.

Об этом сообщило движение Честно в понедельник, 28 июля.

В движении отметили, что это имеет особое значение сейчас, поскольку уже на ближайшем заседании народные депутаты будут рассматривать законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Реклама

«Эти решения влияют на антикоррупционную реформу, поддержку Украины на международной арене и евроинтеграцию. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично», — говорится в сообщении.

Движение Честно подчеркнуло, что прозрачность принятия решений является основой доверия парламента.

Общественные организации и медиа требуют восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Рады — начиная со следующего. Их заявление сейчас открыто для подписания по ссылке.

Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского по НАБУ и САП в четверг, 31 июля.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.