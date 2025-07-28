Перед рассмотрением закона о НАБУ и САП. Общественные организации и медиа призвали Верховную Раду возобновить трансляции заседаний
ОО и журналисты требуют возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Рады — начиная со следующего (Фото: Пресс-служба Верховной Рады Украины)
Более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале Рада и заблаговременно публиковать повестки дня.
Об этом сообщило движение Честно в понедельник, 28 июля.
В движении отметили, что это имеет особое значение сейчас, поскольку уже на ближайшем заседании народные депутаты будут рассматривать законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
«Эти решения влияют на антикоррупционную реформу, поддержку Украины на международной арене и евроинтеграцию. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично», — говорится в сообщении.
Движение Честно подчеркнуло, что прозрачность принятия решений является основой доверия парламента.
Общественные организации и медиа требуют восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Рады — начиная со следующего. Их заявление сейчас открыто для подписания по ссылке.
Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского по НАБУ и САП в четверг, 31 июля.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.
Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.
Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».