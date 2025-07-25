Еще до принятия скандального закона №12414 руководителям силовых ведомств Украины поставили задачу «сделать все возможное, чтобы уничтожить влияние НАБУ и САП », пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

В статье УП Ночью бьют россияне. Почему президент Зеленский решил не побеждать коррупцию, а победить борцов с коррупцией? журналисты рассказали, что активная фаза непубличного противостояния между президентом и антикоррупционным блоком началась именно с дела вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова.

Реклама

Дело Чернышова стало переломным моментом, который продемонстрировал,«насколько беспомощной может оказаться вся на первый взгляд всеобъемлющая властная вертикаль, когда детективы НАБУ и прокуроры САП дотягиваются до одного из представителей этой самой вертикали», отмечают журналисты.

«Все, что происходило до этого, можно назвать мелкими недоразумениями, попытками контролировать независимые органы через влияние на тех или иных должностных лиц или саботаж их работы через других правоохранителей», — говорится в статье.



По информации собеседников УП в правоохранительных органах, во время скандала вокруг дела Чернышова в Офисе президента состоялось несколько совещаний «с участием руководителей подконтрольных власти правоохранительных органов». Представители руководства государства на этих совещаниях высказывали претензии относительно отсутствия компрометирующих материалов на антикоррупционные органы, отмечают источники УП.

После этого ГБР начало мероприятия относительно ДТП с участием работников НАБУ, в частности одного, которое произошло еще в 2021 году. В тот же день СБУ проводила мероприятия по ликвидации российского влияния на отдельных работников антикоррупционных органов.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».