Зеленский ввел в действие решение СНБО о моратории на проверки бизнеса государственными органами

22 июля, 08:09
Президент Владимир Зеленский издал указ № 538/2025, которым ввел в действие решение СНБО о моратории на проверки бизнеса (Фото: www.president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский издал указ № 538/2025, которым ввел в действие решение СНБО о моратории на проверки бизнеса (Фото: www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении моратория на проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса.

Указ № 538/2025 был опубликован на сайте Офиса президента 21 июля.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом Зеленского, возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

В июне президент Украины заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

21 июля Зеленский сообщил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Глава государства отметил, что мораторий создает необходимые условия для реализации ключевых решений в сфере экономической безопасности и позволяет провести анализ действующей практики государственного регулирования.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, как именно будет действовать введенный мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других органов.

По ее словам:

  • контроль будет точечным — там, где действительно высокие риски;
  • произойдет цифровизация системы госнадзора, чтобы ручное вмешательство стало невозможным.
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Мораторий Бизнес Владимир Зеленский Указ СНБО Проверки

