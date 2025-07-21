Премьер Свириденко рассказала, как будет работать мораторий на проверки бизнеса
По словам Юлии Свириденко, Кабмин внесет в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов (Фото: www.facebook.com/yulia.svyrydenko)
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, как именно будет действовать введенный 21 июля мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и прочих органов.
Соответствующее сообщение опубликовано в ее официальном Telegram-канале.
По словам Свириденко:
- контроль будет точечным — там, где действительно высокие риски;
- пройдет цифровизация системы госнадзора, чтобы ручное вмешательство стало невозможным.
«Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств — уже закрыты», — написала премьер-министр.
По ее словам, Кабмин внесет в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов — с изменениями в УПК Украины, а также в другие законодательные и подзаконные акты.
«Новые дела сможет согласовывать только Генпрокурор или руководители прокуратур регионального уровня. Аресты имущества и документов будут отменяться, если они вредят работе предприятия. „Зависшие“ дела без доказательств будут закрыты», — подытожил он.
В июне 2025 года Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.
«Мы осознаем, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а не просто давление, не просто выжимание средств из экономики, и хороших решений не бывает без хороших команд, которые генерируют идеи и обеспечивают выполнение решений. Именно поэтому нужен диалог государства со всеми общественными силами, и в том числе с предпринимателями», — заявлял украинский президент.
21 июля глава украинского государства заявил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.
Президент Зеленский отметил, что мораторий создает необходимые условия для реализации ключевых решений в сфере экономической безопасности и позволяет провести анализ действующей практики государственного регулирования.