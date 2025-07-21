Премьер Свириденко рассказала, как будет работать мораторий на проверки бизнеса

По словам Юлии Свириденко, Кабмин внесет в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов (Фото: www.facebook.com/yulia.svyrydenko)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, как именно будет действовать введенный 21 июля мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и прочих органов.

Соответствующее сообщение опубликовано в ее официальном Telegram-канале.

По словам Свириденко:

⁠⁠ контроль будет точечным — там, где действительно высокие риски ;

контроль будет точечным — там, где действительно высокие риски пройдет цифровизация системы госнадзора, чтобы ручное вмешательство стало невозможным.

Реклама

«Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств — уже закрыты», — написала премьер-министр.

По ее словам, Кабмин внесет в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов — с изменениями в УПК Украины, а также в другие законодательные и подзаконные акты.

«Новые дела сможет согласовывать только Генпрокурор или руководители прокуратур регионального уровня. Аресты имущества и документов будут отменяться, если они вредят работе предприятия. „Зависшие“ дела без доказательств будут закрыты», — подытожил он.

Читайте также: Свириденко анонсировала однолетний мораторий на проверки бизнеса и гранты на производство боеприпасов

В июне 2025 года Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

«Мы осознаем, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а не просто давление, не просто выжимание средств из экономики, и хороших решений не бывает без хороших команд, которые генерируют идеи и обеспечивают выполнение решений. Именно поэтому нужен диалог государства со всеми общественными силами, и в том числе с предпринимателями», — заявлял украинский президент.

21 июля глава украинского государства заявил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Президент Зеленский отметил, что мораторий создает необходимые условия для реализации ключевых решений в сфере экономической безопасности и позволяет провести анализ действующей практики государственного регулирования.