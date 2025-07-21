СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что введенный мораторий создает необходимые условия для реализации ключевых решений в сфере экономической безопасности и позволяет провести анализ действующей практики государственного регулирования.

«Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев», — говорит глава государства.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в течение первой недели на новой должности сформированы первые приоритеты работы правительства, и анонсировала решения, которые будут приняты на следующей неделе.

В июне Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

«Мы осознаем, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а не просто давление, не просто выжимание средств из экономики, и хороших решений не бывает без хороших команд, которые генерируют идеи и обеспечивают выполнение решений. Именно поэтому нужен диалог государства со всеми общественными силами, и в том числе с предпринимателями», — заявлял украинский президент.

17 июля Бывшего министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО. Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Умерова планировали назначить послом Украины в США, но его кандидатуру якобы не согласовали в Вашингтоне. Послом Украины в США было решено назначить Ольгу Стефанишину, которая потеряла кресло вице-премьера по евроинтеграции.