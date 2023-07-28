«Судьба в руках офицеров». Почему в ТЦК «совка» стало еще больше и как это изменить — объясняет политолог

28 июля, 19:05
NV Премиум
Поделиться:
Украинский военный на позициях возле освобожденного села Новодаровка, Запорожской области, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный на позициях возле освобожденного села Новодаровка, Запорожской области, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Система ТЦК в Украине местами практически не изменились со времен военкоматов и требует системных изменений на законодательном уровне, рассказал Radio NV Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики Вежа.

В субботу, 22 июля, ГБР сообщило о подозрении одиозному экс-начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову, у родственников которого нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании.

Видео дня

Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму в 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

После того президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования.

В чем проблема ТЦК?

Что касается ТЦК: я помню эту историю еще до начала вторжения, когда изменилась аббревиатура военкоматов в законодательстве и они начали называться территориальные центры комплектования, а у меня тогда возник вопрос, а что по сути изменилось в них? Если кто проходил медицинскую комиссию или еще что-то в военкомате сейчас и там 30 лет назад, например, у меня есть такая возможность сравнить, то я вам скажу, отличий никаких не произошло, например, мне «понравился» комментарий гражданина Украины, который рассказывал о здравоохранении в Украине.

Редактор: Алексей Супрун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины ТЦК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X