Митрополит Епифаний поделился впечатлениями о президенте Зеленском 22 июня, 12:56 1843 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Митпрополит Епифаний о Зеленском: у меня сложилось хорошее впечатление о нем как о человеке Александр Медведев / НВ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу НВ поделился впечатлениями о президенте Владимире Зеленском.

«Почти сразу после избрания президентом Владимира Зеленского я встретился с ним здесь же, в Михайловском Златоверхом монастыре. Мы хорошо поговорили, и у меня сложилось хорошее впечатление о нем как о человеке. Надеюсь, наш продуктивный диалог будет продолжаться и далее», — рассказал глава ПЦУ.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с митрополитом Епифанием еще до своей инаугурации, 30 апреля.

12 мая Епифаний рассказал СМИ, что президент Зеленский произвел на него положительное впечатление. Митрополит добавил, что во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества между церковью и президентом.

Полный текст интервью с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием читайте в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

