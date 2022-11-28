Нардепу Волынцу в больнице вручили обвинительный акт

28 ноября, 22:52
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Михаил Волынец (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

Михаил Волынец (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

Детективы Национального антикоррупционного бюро нашли в киевской больнице народного депутата от Батькивщины Михаила Волынца и вручили ему обвинительный акт.

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook в понедельник, 28 ноября, нардепа обвиняют в недекларировании на сумму почти 1,79 млн грн. Обвинительный акт передали в Высший антикоррупционный суд.

Видео дня

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid02Q38ekSyf55krtHMNBfeaCruHwFKZrqmnRSLvRALKFszV37zBpJmhPshiNsF6Y52Al

Волынец у себя в Facebook ранее писал, что госпитализирован с 16 ноября, ему сделали операцию и сейчас он на больничном.

«Верю, что правда обязательно победит. Ни один из упоминаемых в публикациях фактов не подтвержден. Подозрения основываются на личных суждениях. Как они будут доказывать в суде высосанное из пальца?» — заявлял он.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/pfbid0bmWh6HskFL5aa5tbSqH2ryVq1BWSZPjgmVq8peoFFRGNeRDkNLmqjgWfXc8aghxwl

24 ноября НАБУ объявило Волынца в розыск. По данным правоохранителей, он внес недостоверные сведения в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн: не указал две машины, которые официально принадлежат его близким, а также доход гражданской жены почти на 95 тыс. гривен.

В апреле 2021 года журналисты программы Схемы выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, не указанным в декларации. Как установили расследователи, автомобиль зарегистрирован на Андрея Волынца, сына нардепа.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Декларация Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Михаил Волынец Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Декларирование Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) ВАКС

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