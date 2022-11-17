Депутату Волынцу вручили подозрение в недостоверном декларировании на 1,8 млн гривен — Схемы

17 ноября, 19:17
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Михаил Волынец (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

Михаил Волынец (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

Детективы НАБУ и прокуроры САП вручили уведомление о подозрении в недостоверном декларировании «действующему народному депутату Украины».

По информации источников Схем в Антикоррупционном бюро, речь идет о депутате от фракции Батькивщина Михаиле Волынце.

Как сообщают журналисты, подозрение Волынцу было вручено в рамках уголовного производства, которое в НАБУ было начато после выхода расследования Схем в апреле 2021 года. Тогда журналисты выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, который не указан в декларации. Как установили журналисты, автомобиль зарегистрирован на сына народного депутата — Андрея Волынца.

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«В ходе досудебного расследования установили, что народный депутат не внес в декларацию лицо, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, данные о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, фактические взаимные обязанности, а также факт совместного с ним обитания. Также незадекларировано фактическое пользование внедорожником 2019 г. в., владельцем которого является сын подозреваемого. Общая стоимость неотраженных активов составляет 1,79 млн грн», — говорится в сообщении.

Статья, по которой депутату вручили подозрение — ч. 1. ст. 366−2 УК Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию). Максимальная санкция по этой части статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Батькивщина Декларация Декларация о доходах Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Михаил Волынец Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

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