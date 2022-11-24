НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца

24 ноября, 11:17
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Михаил Волынец (Фото:Михаил Волынец via Facebook)

Михаил Волынец (Фото:Михаил Волынец via Facebook)

Национальное актикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата от ВО Батькивщина Михаила Волынца. Его подозревают во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию.

Об этом сообщило НАБУ в Telegram.

Антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября. По данным правоохранителей, он внес недостоверные сведения в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн.

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В апреле 2021 года журналисты программы Схемы выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, не указанным в декларации. Как установили расследователи, автомобиль зарегистрирован на Андрея Волынца, сына нардепа.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)

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