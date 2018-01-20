Место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения - Климкин

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию", - сказал Климкин в эфире телеканала Интер.

По словам министра иностранных дел, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистике.

"Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место - абсолютно неважно", - сказал он.

Напомним, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президент США Дональд Трамп во время двустронней встречи предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Президент Казахстана отметил, что первоначально переговоры по Донбассу должны были проходить в его стране.

Как ответил на данное предложение глава МИД Беларуси, переговоры по Донбассу можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Минск "за лаврами миротворца не гонится".

"Но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", - сказал Владимир Макей.