Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу - Назарбаев

Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН, передает Интерфакс.

"Мы говорили о том, что Минск-1 застопорился, в тупике, нужен Минск-2. Он (Дональд Трамп) говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", - процитировал Назарбаев свой разговор с Трампом.

Президент Казахстана отметил, что первоначально переговоры по Донбассу должны были проходить в Казахстане.

"Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - сказал он.

Также казахстанский лидер высказал мнение, что минские договоренности зашли в тупик и "сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу".

"Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Назарбаев.