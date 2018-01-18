Украина и боевики обменялись новыми списками удерживаемых лиц

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 января стало известно, что представители Украины и отдельных районов Донбасса (ОРДЛО) уже обменялись списками удерживаемых лиц. Следующий обмен должен произойти в кратчайшие сроки.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее увольнение должно произойти в кратчайшие сроки", - написала в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Кроме того, Киев продолжает лоббировать инициативу Международного Комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.

Напомним, 27 декабря на КПВВ майорских в районе Горловки состоялся масштабный обмен пленными - 74 украинцев обменяли на 306 боевиков (65 человек отказались ехать в ОРДЛО).

Как сообщила ранее вице-спикер Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко, в ближайшее время президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила преступление против Украины, для дальнейшей работы над вопросом обмена пленными.

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