Украина и боевики обменялись новыми списками удерживаемых лиц

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Новый обмен имеет шансы на успех. Последний состоялся 27 декабря
Фото: АПУ

Новый обмен имеет шансы на успех. Последний состоялся 27 декабря

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 января стало известно, что представители Украины и отдельных районов Донбасса (ОРДЛО) уже обменялись списками удерживаемых лиц. Следующий обмен должен произойти в кратчайшие сроки.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее увольнение должно произойти в кратчайшие сроки", - написала в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Кроме того, Киев продолжает лоббировать инициативу Международного Комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.

Напомним, 27 декабря на КПВВ майорских в районе Горловки состоялся масштабный обмен пленными - 74 украинцев обменяли на 306 боевиков (65 человек отказались ехать в ОРДЛО).

Как сообщила ранее вице-спикер Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко, в ближайшее время президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила преступление против Украины, для дальнейшей работы над вопросом обмена пленными.

Смотрите также

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове