В ЦИК заявили, что местные выборы в октябре 2025 года не состоятся из-за военного положения

Местные выборы в Украине , которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2025 года, не будут проходить из-за военного положения. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии в понедельник, 28 июля.

В пресс-службе ЦИК объяснили, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украине введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Поэтому парламент не принимал решение о назначении очередных местных выборов.

«Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов… Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии», — отметил член ЦИК Сергей Постивый.

Ранее глава парламента Руслан Стефанчук сообщал, что Верховная Рада рассматривает ряд вопросов, необходимых для дальнейшего формирования законопроекта о проведении выборов в Украине. В то же время выборы возможны только после завершения войны.

В марте глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявлял, что действующее законодательство определяет четкие сроки для проведения выборов после завершения военного положения: парламентские — через 60 дней, президентские — через 90.

В то же время в парламенте зарегистрирован законопроект № 13464, который потенциально позволит проведение выборов во время действия военного положения. В пояснительной записке к документу отмечается, что его цель — адаптация избирательного законодательства к условиям войны.