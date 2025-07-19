Стефанчук: Выборы возможны только после войны, но подготовка уже идет

Верховная Рада рассматривает ряд вопросов, необходимых для дальнейшего формирования законопроекта о проведении выборов в Украине. В то же время выборы возможны только после завершения войны.

Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук во время общения с журналистами, сообщает Суспільне.

«Мы работаем. Мы закон сейчас не активизируем, потому что любые такие вещи поднимают волну в обществе, что выборы завтра», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас внимание сосредоточено на решении ключевых аспектов организации избирательного процесса: участие военнослужащих, возможность голосования для украинцев за рубежом, обеспечение доступа международных наблюдателей и финансирование выборов.

В марте 2025 года глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявлял, что действующее законодательство определяет четкие сроки для проведения выборов после завершения военного положения: парламентские — через 60 дней, президентские — через 90.

В то же время, из-за новых вызовов полномасштабной войны, Украина нуждается в адаптации избирательных процедур.

В парламенте зарегистрирован законопроект № 13464, который потенциально позволит проведение выборов во время действия военного положения. В пояснительной записке к документу отмечается, что его цель — адаптация избирательного законодательства к условиям войны.

25 июня результаты совместного исследования показали, что 57,6% украинцев считают, что если переговоры со страной-агрессором РФ закончатся временным прекращением боевых действий и отменой военного положения, то в Украине нужно проводить выборы.