33,1% респондентов считают, что в Украине нужно отложить проведение выборов еще на некоторое время (Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko)

57,6% украинцев считают, что, если переговоры со страной-агрессором РФ закончатся временным прекращением боевых действий и окончанием военного положения, то в Украине нужно проводить выборы.

Об этом свидетельствуют опубликованные 25 июня результаты совместного исследования трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр общественных настроений.

По информации социологов, 4,3% респондентов заявили, что в Украине нужно проводить только местные выборы, 33,1% считают, что нужно отложить проведение выборов еще на некоторое время, 5,1% - затруднились ответить и отказались отвечать.

Кроме того, респондентам задали вопрос: «За кого лично Вы проголосуете на выборах президента, если они все же состоятся в ближайшее время?»

Лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский -21,8% - рейтинг среди всех опрошенных, 30,9% - имитация выборов среди тех украинцев, кто определился и будет голосовать;

Бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на втором месте — соответственно 19,6% и 27,7%;

На третьем месте нардеп и бывший президент Украины Петр Порошенко — соответственно, 4,5% и 6,3%;

На четвертом месте нардеп и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков — соответственно 3,8% и 5,4%;

На пятом месте глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов — 3,7% и 5,2%.

Фото: Янус, SOCIS, Барометр

Опрос проводился с 6 по 11 июня 2025 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос не проводился в аннексированном РФ Крыму, на территории Луганской области, на временно оккупированных территориях и на территориях, где продолжаются активные боевые действия (частях Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей). Статистическая погрешность приблизительно равна 2,6%.

Давление на Украину с требованием проведения выборов во время войны — что известно

18 февраля после первых переговоров представителей России и США в Эр-Рияде корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих сообщила, что США и Россия предлагают трехэтапный мирный план завершения войны, который включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

В тот же день президент США Дональд Трамп соврал о низком рейтинге Зеленского на уровне 4% и заявил о необходимости выборов в Украине. На следующий день КМИС сообщил, что доверие к президенту Украины сейчас составляет около 57%.

19 февраля Владимир Зеленский назвал заявление Трампа о падении своего рейтинга до 4% дезинформацией. Позже лидер Белого дома назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил в том, что тот «втянул США в войну».

23 февраля Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост в случае, если это будет означать мир для Украины или ее вступление в НАТО. В то же время президент Украины отметил, что проводить выборы во время войны опасно.

25 февраля Верховная Рада поддержала постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится о невозможности проведения выборов в стране до завершения войны.

6 марта издание Politico со ссылкой на источники написало, что соратники президента США Дональда Трампа тайно ведут переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского.

По результатам опроса, проведенного КМИС 12−22 марта 2025 года, абсолютное большинство украинцев выступает против проведения выборов в Украине до полного завершения войны. «За» выступают лишь 19% украинцев.

24 июня президент Зеленский заявил, что является «самым опытным» главой страны, которая находится в состоянии войны.

«Идет война, и для меня это большой долг — пройти через эту войну с моей страной. Если мой народ хочет заменить меня — не кто-то, [а именно украинский народ] - это принципиально. Если мой народ считает, что они нуждаются в другом лидере и имеют другие взгляды, я не имею права спорить», — сказал он.