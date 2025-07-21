СБУ и прокуратура проводят спецоперацию из-за вероятного российского влияния на детективов НАБУ — источники NV

21 июля, 07:19
Источники утверждают, что были зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на НАБУ (Фото: источники NV)

Источники утверждают, что были зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на НАБУ (Фото: источники NV)

СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ, сообщают источники NV в правоохранительных органах.

По данным источника, двум детективаминкриминируют «государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов».

Источники в правоохранительных органах утверждают, что были зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов Бюро.

В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение беглого президента Виктора Януковича, утверждает источник. Другой, по словам источников, предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ.

В НАБУ прокомментировали обыски. Они сообщили, что 21 июля у сотрудников Бюро без определений суда произошли следственные действия, проводимые работниками СБУ и Офиса Генерального прокурора.

«В настоящее время выясняем все обстоятельства. Детали — впоследствии», — добавили в НАБУ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Влияние Служба безопасности Украины (СБУ) спецоперация

