Источники утверждают, что были зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на НАБУ (Фото: источники NV)

СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ , сообщают источники NV в правоохранительных органах.

По данным источника, двум детективаминкриминируют «государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов».

Источники в правоохранительных органах утверждают, что были зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов Бюро.

Реклама

В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение беглого президента Виктора Януковича, утверждает источник. Другой, по словам источников, предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ.

Фото: джерела NV

Фото: джерела NV

Фото: джерела NV

Фото: джерела NV

В НАБУ прокомментировали обыски. Они сообщили, что 21 июля у сотрудников Бюро без определений суда произошли следственные действия, проводимые работниками СБУ и Офиса Генерального прокурора.

«В настоящее время выясняем все обстоятельства. Детали — впоследствии», — добавили в НАБУ.