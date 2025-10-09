«Стучала разными частями тела». В Раде пожаловались на Безуглую, которая «два часа» пыталась попасть на заседание комитета по нацбезопасности

Безуглая утверждает, что она и трое членов комитета «два часа прождали под кабинетом» (Фото: Марьяна Безуглая / Facebook)

В Верховной Раде пожаловались на народного депутата Марьяну Безуглую , которая «два часа» пыталась попасть на заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с участием председателя СБУ Василия Малюка.

8 октября Безуглая записала видео под дверью комитета нацбезопасности, говоря, что ее не пускают внутрь.

«Закрылись, просто чтобы не допустить Марьяну, которая имеет все допуски и разрешения — народный депутат, имею право. Но они так боятся, что не пускают даже членов комитета нацбезопасности туда зайти, чтобы не дай Бог не открыть дверь», — сказала она.

Нардеп утверждает, что она и трое членов комитета «два часа прождали под кабинетом».

Во время заседания Верховной Рады в четверг, 9 октября, нардеп Федор Вениславский пожаловался, что днем ранее «одна из народных депутатов два часа непрерывно стучала в дверь разными частями тела».

«Господин председатель, я прошу дать процедурное поручение комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации разработать алгоритм поведения аппарата Рады на экстренные ситуации, которые угрожают жизни и здоровью народных депутатов Украины», — пошутил он.

В ответ председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что такого в парламенте еще не было.

Позже Безуглая прокомментировала инцидент: «На два часа в одном отдельном кабинете бедного главу Службы безопасности взяли в заложники. И не пускали четырех народных депутатов, три из которых — члены комитета по национальной безопасности. Просто физически не пускали в кабинет. Это нарушение прав народного депутата».

В сентябре 2024 года Верховная Рада уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

21 августа 2025 года Рада не смогла принять постановление об отстранении Безуглой от участия в заседании парламента.