Народный депутат Марьяна Безуглая пришла на митинг против закона о НАБУ и САП (Фото: Виктория Бега / hromadske)

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая проголосовала за скандальный законопроект № 12414 относительно НАБУ и САП, пришла на митинг против него. Протестующие скандировали: «Позор!» и «Безуглую вон!».

На митинг она пришла с призывом к отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, сообщили корреспонденты hromadske с места события.

В комментарии журналистам о скандальном законопроекте Безуглая заявила, что «когда правоохранительные органы конкурентные, и просто передаются дела — это так не работает».

Фото: Telegram / Марианна Безуглая

«[…] СБУ должна быть контрразведкой, один орган следствия — это ГБР, и один правоохранительный орган — это Национальная полиция…», — сказала депутат.

Отмечается, что митингующие скопились вокруг Безуглой, продолжая выкрикивать лозунги против нее. Сама же депутат изменила свой призыв и на графическом планшете написала, что требует четких сроков службы для военных и реформирования Вооруженных сил.

Фото: Виктория Бега / hromadske

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал ситуацию, отметив, что Безуглая активно препятствовала депутатам блокировать трибуну и гордилась своим голосованием за ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Ранее депутат заявляла, что «имеет честь» поддержать закон № 4555 (который на этапе голосования имел номер 12414) и отметила, что в Украине не удается осуществить системные изменения: «Живем майданами, мечтами и обещаниями. Не будет у нас Сингапура, да и Польши не будет. Позор».

В Киеве и многих других украинских городах третий день продолжаются протесты против закона № 12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Протесты продолжились на следующий день, 23 июля.

Впоследствии Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.