Нардеп Безуглая, которая голосовала за закон о НАБУ и САП, пришла на митинг против него: ее встретили выкриками «позор» — видео
Народный депутат Марьяна Безуглая пришла на митинг против закона о НАБУ и САП (Фото: Виктория Бега / hromadske)
Народный депутат Марьяна Безуглая, которая проголосовала за скандальный законопроект № 12414 относительно НАБУ и САП, пришла на митинг против него. Протестующие скандировали: «Позор!» и «Безуглую вон!».
На митинг она пришла с призывом к отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, сообщили корреспонденты hromadske с места события.
В комментарии журналистам о скандальном законопроекте Безуглая заявила, что «когда правоохранительные органы конкурентные, и просто передаются дела — это так не работает».
«[…] СБУ должна быть контрразведкой, один орган следствия — это ГБР, и один правоохранительный орган — это Национальная полиция…», — сказала депутат.
Отмечается, что митингующие скопились вокруг Безуглой, продолжая выкрикивать лозунги против нее. Сама же депутат изменила свой призыв и на графическом планшете написала, что требует четких сроков службы для военных и реформирования Вооруженных сил.
Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал ситуацию, отметив, что Безуглая активно препятствовала депутатам блокировать трибуну и гордилась своим голосованием за ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Ранее депутат заявляла, что «имеет честь» поддержать закон № 4555 (который на этапе голосования имел номер 12414) и отметила, что в Украине не удается осуществить системные изменения: «Живем майданами, мечтами и обещаниями. Не будет у нас Сингапура, да и Польши не будет. Позор».
В Киеве и многих других украинских городах третий день продолжаются протесты против закона № 12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Протесты продолжились на следующий день, 23 июля.
Впоследствии Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».
В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.
Законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом, 24 июля зарегистрировали на сайте парламента. Как сообщил нардеп Железняк, президентский законопроект возвращает в законодательство нормы, которые были изменены 22 июля скандальным законопроектом № 12414.